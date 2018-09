Susanna Griso está que trina porque manipulan su imagen como cebo para vender adelgazantes

Susanna Griso está que trina y con razón (La presentadora desliza la 'fake news' de que Leo Messi padece autismo y María Patiño se hace la loca).

La presentadora de ‘Espejo Público’ ha compartido su indignación con sus miles de seguidores en Instagram para denunciar una estafa en la que se está utilizando su imagen como reclamo.

Varias fotografías de la periodista se emplean como cebo para promocionar los productos adelgazantes de una supuesta dieta milagro.

Según denuncia, su cuerpo ha sido retocado con Photoshop y se la compara con Kim Kardashian, la reina de la telerrealidad americana a la que, no obstante, Susanna Griso parece no conocer.

"Alucino con este tipo de campañas que se inventan dietas milagrosas que, según cuentan, he seguido. Falsean la entrevista, falsean mi cuerpo con Photoshop y encima dicen que me inspiro en una tal Kardashian. Intento contactar con la empresa y está en China. Imposible pararlo. Es la tercera vez que me pasa".

Para muchas famosas, desgraciadamente, es un asunto recurrente. Empresas que usan su imagen sin permiso para hacer publicidad de sus productos.

En el mejor de los casos, o lo descubren a tiempo o les llega a través de terceros, y pueden denunciarlo.

Tamara Gorro, Tania Llasera y un largo etcétera de famosas descubren un día que su foto aparece acompañando campañas de lo más sorprendentes.

En el caso de Susanna Griso, por si no fuera suficientemente grave, además, han escrito mal su nombre. No se puede ser más cutre ni más ilegal.

Por no hablar del perjuicio hacia la salud que podría suponer para los clientes que sí hayan 'picado' con el engaño

Después de su denuncia, Griso se ha puesto manos a la obra para que se retire el anuncio de Facebook en cuestión.

Sin embargo, se está encontrando con no pocos problemas. Y es que desde la red social no le están dando ninguna solución y la empresa no responde.

"Intento contactar con la empresa y está en China. Imposible pararlo. Y Facebook se lava las manos. #fakenews#fraude #dietasmilagrosas".

Para alertar a sus seguidores, ha adjuntado el producto del que se trata: Chocolife.

Si ya es irritante que esta sea ya "la tercera vez que me pasa", que además hayan escrito mal su nombre, es el colmo para Griso:

"Todo es mentira, también la entrevista. Ni mi nombre escriben correctamente".

“Adjunto el nombre del producto para que sepáis que todo es mentira, también la entrevista. Ni mi nombre escriben correctamente. Y Facebook se lava las manos”, añade Susanna Griso en otra de sus publicaciones, en la que, además, denuncia la pasividad de Facebook en la difusión de estas noticias falsas.

Susanna Griso es uno de los rostros más conocidos de nuestro país, lo que la ha convertido en víctima y reclamo de este tipo de estafas hasta en tres ocasiones, tal y como asegura ella misma.

