La llegada del iPhone 7 ha desplazado definitivamente a su antecesor al mercado de segunda mano

La popularización del iPhone 7 ha destronado al modelo directamente anterior, obligándole a buscar refugio en el mercado de segunda mano. Por un lado, lo ha apartado de los escaparates de modelos más jugosos. Por otro lado, sin embargo, lo ha convertido en toda una ganga para aquellos compradores que no pueden permitirse un iPhone nuevo pero que sueñan con utilizar la tecnología de Apple. En este sentido, el blog Vida Low Cost de Expansión.com afirmaba a mediados de septiembre que la búsqueda de iPhones de segunda mano se duplicó al día siguiente de que Tim Cook anunciara la llegada del nuevo modelo. Y es que son muchos los interesados que buscan durante estos días el iPhone 6s y 6 porque muchos usuarios ponen a la venta estos modelos para conseguir una nueva versión de iPhone. En lo que a precios se refiere, el portal Vibbo nos puede servir de orientación: podemos encontrar un gran número de iPhone 6 de ocasión, cuyos precios oscilan entre los 400 y los 500 euros. Otros portales a tener en cuenta serían eBay, Wallapop y Manzanas Usadas; este último dedicado exclusivamente a productos de Apple.

Un asunto clave en relación a los productos del gigante informático es la garantía de fábrica, que suele ser de dos años para terminales nuevos. No obstante, como es lógico, el problema llega con los de segunda mano. Así, en el caso de que nos hayamos decidido por adquirir un iPhone 6 usado, sería una buena idea hacernos con una cobertura adicional como la que ofrecen muchas aseguradoras. Entre ellas se encuentran compañías bien conocidas (como Caser, por ejemplo), pero también otras que han encontrado en Internet su nicho de mercado, ofreciendo contratación y tramitaciones estrictamente online. Tal es el caso de miseguromovil.com, que cuenta con una amplia cobertura específica para iPhone: desde daños y fallos en la pantalla táctil, hasta conectores defectuosos y problemas con la antena, pasando por toda clase de fallos mecánicos, electrónicos y casos de robo con allanamiento. Una solución ideal para usar con toda tranquilidad nuestro iPhone 6 de segunda mano; aunque también encontraremos seguros de iPhone 7 aquí.

Y es que la llegada del iPhone 7 en septiembre trajo consigo la notable mejoría de varías características de los modelos anteriores. Entre ellas destaca el aumento de la capacidad de almacenamiento (32, 128 y 256 GB, desapareciendo las de 16 y 64 GB), la mejora de las cámaras, el acabado perfeccionado en vidrio y aluminio, la resistencia al agua y al polvo, su mayor potencia y el desarrollo de su RAM con respecto al iPhone 6. Además, su precio no aumentó en relación al iPhone 6: el nuevo modelo cuesta entre 650 y 770 dólares en su versión de 32 GB. Unas condiciones que hacen del aparato una atractiva oportunidad, a pesar de una serie de factores técnicos que han provocado el escepticismo en los primeros usuarios y que señala un artículo de Elnuevodia.com: solo se podrán emplear auriculares específicos, las dimensiones del terminal no varían desde hace años, la batería no experimentó una apreciable mejoría y el fabricante aún no ha provisto al iPhone de un sistema de carga rápida.