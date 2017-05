Las 8 teorías de Star Wars tan locas que merecen ser ciertas

Se acaban de cumplir 40 años del estreno de la primera película de Star Wars. Una saga que ha dado para mucho (y que Disney ahora sigue estirando todavía más) pero a la que especialmente nuestra galaxia le debe haberse convertido en el precedente del frikismo más selecto.

Tanto es así que desde hace unos años el 25 de mayo se usa para celebrar el Día del Orgullo Friki.

Como todo en esta vida que tenga importancia, con Star Wars las mentes más elevadas han estado desde el principio buscando una vuelta de tuerca a la explicación oficial dando lugar a numerosas teorías y observaciones que, con el auge de las redes sociales, han tenido una explosión más grande que la de la Estrella de la Muerte.

Todo ello ha creado un ecosistema geek de comentarios, capturas de pantalla analizadas y notas a pie de página en el guión con canales de Youtube especializados en sacar jugo hasta a los pitidos de R2D2 y foros como Reddit en los que cada día (literalmente) se postula una teoría nueva sobre el universo creado por George Lucas. Aquí vamos a recopilar algunas de estas teorías, la más locas que hemos encontrado.

Víctor Millán en 'AS' nos da un aviso antes de empezar: "si eres un profano que desdeñas el frikismo ilustrado, hazte a un lado":



1. Jar Jar es un Sith

La aparición de Jar Jar Binks en el Episodio I fue vista por muchos fans como un añadido cómico innecesario que tenía mucho que ver con la ampliación a todos los públicos que se quería para la nueva etapa de la saga. Nada más lejos de la realidad. Según la teoría Darth Jar Jar, popular en Reddit casi desde su aparición y que sigue ampliándose a día de hoy, el Gungan en un Sith.

Parece una tontería, pero si te paras a pensarlo en realidad todo indica que es así. En primer lugar Jar Jar consigue ser Senador, logrando una gran cuota de poder. Antes, en la gran batalla que cierra La Amenaza Fantasma, derrota a un montón de Droids, aparentemente gracias a una carambola de su torpeza, pero en realidad podría estar usando artes Jedi de alto nivel. Además, su forma de moverse implicaría que la fuerza ejerce sobre él una influencia tal que no puede parar de realizar el baile de San Vito.

2. Rey nació de un huevo

La heroína de la nueva tanda de películas, Rey, ha causado un montón de preguntas sobre su origen. ¿Tiene algún parentesco con Luke? Será La última Jedi. No lo sabemos aún, pero lo cierto es que por internet corre la teoría de que nació de un huevo. Otra locura, pero ojo, porque en los cómics (parte fundamental del universo expandido de Star Wars) se cuenta la existencia de una cultura que precisamente venera un huevo del que surgirá el salvador de la Galaxia.

3. Los Ewoks no son tan monos como parecen

Los ewoks son una de las razas más cariñosas de la saga. Al final, son ositos de peluche que gritan y se pelean entre ellos. Pero espera un momento. Existe una teoría nada descabellada que dice que los ewoks pueden tener una necesidad alimenticia que les baja un escalón en su cima de amabilidad: comen carne humana.

La teoría se basa en la escena en la que los ewoks adoran a C-3PO al tiempo que tienen a Han Solo, Luke y Chewie atados como un pavo listo para la comida de Navidad. Además, de pensar que es cierta, la imagen de los ewoks celebrando la victoria tocando cual tambores sobre cascos vacíos de stormtroopers se torna mucho más perturbadora.

4. Estamos en el mismo universo y tiempo que Star Wars y E.T. es la prueba

"Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana", así comienza Star Wars, pero esto podría no ser del todo así. La teoría se basa en los distintos huevos de pascua que han intercambiado George Lucas y Steven Spielberg en E.T. y La Guerra de Las Galaxias. En la película de Spielberg, hay una escena durante Halloween en la que E.T. pasea por el vecindario y se cruza con un niño disfrazado de Yoda. El extraterrestre lo señala y dice "Mi caaasa...". En el universo de Lucas, los Grebleips son una raza intergaláctica idéntica a E.T.

Lo dicho, puede que sea un simple guiño entre dos directores que son amigos desde sus inicios, pero también puede que E.T. llegara a la Tierra desde una Galaxia que hacía esquina con Tatooine. De momento, nadie lo ha desmentido.

5. De nuevo el origen de Rey: ahora es un clon del brazo de Luke

Por si la teoría del huevo no te parecía suficiente, existe otra que dice que Rey sería hija de Luke, aunque no directamente. Al parecer alguien se habría encargado de recoger el brazo que Vader le corta en la ya mítica escena del Episodio VI y de él habrían clonado a Rey.

6. Han usa la fuerza y no lo sabe

Han Solo es de por sí uno de los personajes más carismáticos, pero no deja de ser un cazarrecompensas algo faltón. Sin embargo, ¿qué pasaría si también pudiera sentir la Fuerza?

Esta teoría surge sobre todo de una de las escenas más comentadas: su encuentro con Greedo, otro cazarecompensas que acaba muerto en un rápido intercambio de disparos. La escena ha dado para mucho de por sí (de hecho hace unos meses se supo que hubo un cambio en la remasterización de la película para evitar mostrar a las nuevas generaciones a Solo como un asesino despiadado) pero el resumen es el siguiente para la teoría: Si Greedo disparó primero, Han tuvo que usar la fuerza para evitar un disparo tan de cerca. Otra cosa es que él sepa que tiene este poder.

7. Volvamos a E.T. porque es el maligno

La conexión entre Star Wars y E.T. que ya hemos comentado tiene una vuelta de tuerca más, y viene dado por lo siguiente: ¿cómo consigue E.T. hacer levitar la bicileta en su mítica escena? Exacto, está usando la Fuerza. ¿Signifca esto que es un Jedi? Incorrecto. En realidad sería un Sith según esta teoría, principalmente porque su otro poder es (redoble de tambores) curar lesiones y enfermedades, es decir, un control perfecto de los midiclorianos, las células que solo han sido capaces de controlar los Sith más poderosos.

8. No te olvides de Jar Jar, porque aún puede ser peor

En la última de las películas, El Despertar de la Fuerza, Episodio VII, aparece un personaje maligno llamado Snoke. Poco se sabe de él, solo que es un ente del lado oscuro que pudo ser el maestro original de Darth Sidious. Y como se sabe poco, pues no faltan las teorías que dicen que podría ser Jar Jar Binks.

Obviamente, puedes catalogarla como la teoría más loca que hemos visto hasta ahora, pero hay gente que la defiende. Todo nace de Darth Plagueis, un sith legendario que incluso podía curar la muerte y al que acabó matando según la mitología intergaláctica su propio pupilo Sidious, que para eso es el malo más tenebroso que conocemos. Sin embargo, la teoría dice que Darth Plagueis sobrevivió, se hizo pasar por Jar Jar como el ser más torpe posible para pasar desapercibido y ahora vuelve a mostrarse en la forma de Snoke.