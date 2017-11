Apple y Google se pelean hasta con los emoticonos de la hamburguesa

Guerra a muerte y sin prisioneros.

A falta de otros asuntos sobre los que polemizar, Google y Apple mantienen esta semana una divertida disputa en torno a la distribución de los ingredientes del emoticono de la hamburguesa.

Cualquier motivo parece oportuno para marcar diferencias. El campo de batalla elegido para la pelea ha sido Twitter, espacio siempre abierto a otros contendientes, como ha sido el caso de Samsung, Microsoft, LG y HTC, que también se han sumado al pulso.

Como explica Antonio Lorenzo en 'El Economista' este 1 de noviembre de 2017, la controversia se reduce al orden en el que deben mostrarse los diferentes elementos del emoticono del menú más universal del planeta.

En concreto, por el lugar donde situar el queso de la hamburguesa: sobre la carne o debajo de ella.

Mientras que los dispositivos iOS de Apple abogan por el tomate, queso, carne y lechuga (dispuestos de arriba abajo), los Android de Google defienden la lechuga, tomate, carne y queso.

En lo único en lo que se ponen de acuerdo los diseñadores de emoticonos es que el pan con sésamo debe envolver el resto.

Microsoft se hace fuerte con la lechuga, tomate, queso y carne; Samsung dispone el tomate sobre el queso, la lechuga y la carne, mientras que LG y HTC prescinden caprichosamente del tomate. Expuestos los anteriores argumentos, el debate se encendió el pasado lunes en las redes sociales y aún ayer quedaban rescoldos con aportaciones siempre sabrosas.

Algunos tuiteros cuestionaban el aspecto fundido del queso de Google frente al de su rival. Otros aseguraban que el tomate se desparramaría en la hamburguesa de Apple y lamentaban que la lechuga se encontrara en la base, ya que ese detalle deterioraría la experiencia de sabor entre los occidentales.

Un tuit del escritor Thomas Baekdal, que reflexionaba el pasado sábado cuál de los dos emojis representa correctamente a la hamburguesa académica, encontró réplica por parte del consejero delegado de Google, Sundar Pichai, quien tiró de ironía al tuitear:

"Dejemos hasta el lunes todo lo que estamos haciendo para que la gente se ponga de acuerdo en la manera correcta de hacer esto".

Expertos en gastronomía no dudaron en meter su cucharilla en la polémica. Así, Dan Pashman, responsable del podcast Sporkful y el canal de cocina ‘Estás comiendo lo equivocado' (You' re Eating it wrong), argumentó que el queso debe estar por debajo de la carne, ya que así el pan no se rompería al primer bocado y, también, "porque el queso pegajoso impactaría primero en la lengua en lugar del paladar".

Ana Escobar, referencia española en la comunicación gastronómica, sugiere directamente "dejar sin queso la hamburguesa".

Pero ya puestos a tomar partido, Escobar propone situarlo en la parte superior de la hamburguesa por dos motivos:

"El queso derretido deja más jugosa la carne y porque así ofrece un mejor aspecto".

La cadena Burger King no duda en situar el queso siempre sobre la carne en los más de 16.000 establecimientos repartidos en todo el mundo.

Su gran rival, McDonalds (con 44.000 restaurantes en 120 países), contenta a los dos bandos al extender una capa de queso fundido por ambas caras de la carne.

La cadena Wendy, tercera en el mercado estadounidense, coloca el queso fundido unas veces sobre la carne y otras por debajo, sin un libro de estilo definido.

Por su parte, los restaurantes españoles Alfredo's y Five Guys lo tienen muy claro: siempre extienden el queso sobre la carne.