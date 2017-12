'Steve Jobs' fabrica 'jeans' en Italia y Apple no puede hacer nada para impedirlo

Tras años de litigio, dos hermanos italianos, Vincenzo y Giacomo Barbato, han ganado una curiosa batalla legal contra Apple.

Los dos emprendedores podrán seguir usando el nombre del fundador de Apple para su propia marca de ropa, Steve Jobs.

El litigio comenzó en 2012, cuando los dos hermanos descubrieron que Apple nunca había registrado el nombre de Jobs.

Después de pasar años creando productos para otras empresas, la pareja se decidió a lanzar sus propios diseños y eligió Steve Jobs como el nombre para la flamante marca.

