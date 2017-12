El selfi de esta pareja horroriza a la Red

A simple vista, un selfi publicado el pasado miércoles en Twitter puede parecer una más de los millones de fotografías con las que las parejas de enamorados gustan de inundar las redes sociales.

Sin embargo, el reflejo de los dos tortolitos en el espejo que tienen detrás convierte una foto que debería ser romántica en una escena fantasmagórica. Y es que en él se ve a la chica de cara en lugar de estar de espaldas. ¿Cómo es posible? ¡Debe de ser cosa del diablo! ¡'Vade retro', satanás!, según recoge RT.

i love my girlfriend even if shes a gemini 😻 pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8