Las nuevas tecnologías más emocionantes que veremos en 2018

Fotografía computacional

Cuando digo fotografía computacional, lo hago para referurne al amplio espectro de tecnologías de software con las que los ingenieros están trabajando para mejorar la calidad de las cámaras digitales. Los sensores de última generación y las mejores lentes del mercado van a seguir siendo imprescindibles en este sentido, pero las soluciones de software están permitiendo nuevas técnicas y mejorando constantemente las cámaras más económicas.



Vehículos autónomos

El discurso con los coches autónomos ha estado dando vueltas durante tanto tiempo que a estas alturas ya es casi mundano. A nadie pareció importarle que Waymo abandonase oficialmente a los conductores de sus coches autónomos el pasado noviembre. Y eso es enorme. Waymo lanzará próximamente su primer taxi completamente autónomo en los suburbios de Phoenix, Arizona. Tal cual, según recoge Rhett Jones en Gizmodo.

Nintendo

Nintendo está en un buen momento. Arrancamos 2017 con la triste muerte de la Wii U, una consola excelente que nunca terminó de arrancar y gran parte de la conversación giraba en torno a la falta de habilidad de Nintendo para crear un buen juego para móviles. Resulta complicado expresar cómo de factible parecía en ese momento que Nintendo iba a seguir los viejos tiempos de otras compañías como SEGA. Y entonces llegó la Switch.

La Switch hace lo que Nintendo sabe hacer mejor: no es demasiado cara, ofrece una característica muy llamativa y se acompaña de grandes juegos. Dicha funcionalidad, cambiar sin esfuerzo entre consola y TV, es realmente útil y provocó que muchos gente quisiese una. Lo más importante sin embargo es que también le gustó a los desarrolladores. Ports de viejos juegos como Skyrim y Doom se sienten como nuegos precisamente porque ahora pudes jugarlos sobre la marcha y son casi igual de buenos que sus contrapartidas en consolas y PC. Desarrolladores indie están inundando la tienda con títulso como Stardew Valley y SteamWorld Dig 2. Los juegos hechos por Nintendo, como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild han sido reseñados por muchos como lo mejor del año.



Realidad aumentada/Realidad mixta

La realidad virtual no ha terminado de arrancar en 2017 del modo que algunos esperaban. Está lejos de estar muerta, y Oculus espera que más y más gente comience a usarla con su kit sin cables que costará $200 dólares. Pero, con todo, su aislamiento, la falta de seguimiento ocular y la tendencia a marear a ciertos usuarios, la lista de problemas es extensa. La realidad mixta es mucho más interesante en tanto que incorpora objetos virtuales y experiencias en el mundo virtual, solventando gran parte de los problemas de la realidad virtual y ofreciendo diferentes posibilidades. 2017 nos trajo interesantes novedades en dicho campo.

El desarrollo más modesto viene de la mano de Apple, que introdujo la realidad aumentada en sus nuevos iPhones y con un kit de AR para desarrolladores. Las funciones del iPhone con realidad aumentada no van a ir mucho más allá de lo que vemos en Pokémon Go, al menos por el momento. Pero Apple está añadiendo funciones poco a poco que probablemente mejoren bastante este apartado. Por ahora, lo máximo que podemos es esperar son algunas aplicaciones de decoración rudimentarias y herramientas pequeñas pero útiles como la cinta de medir de AR. Pero recuerda, el primer millón de aplicaciones de iPhone fueron solo simuladores de pedos. También hay quien dice que Apple planea presentar unas gafas de AR en 2019.



Adobe

Adobe es la compañía de tecnología más emocionante que pocas personas consideran emocionante. Rápido, intenta nombrar al CEO de Adobe. No puedes hacerlo, pero Adobe ha cambiado nuestro mundo radicalmente. Sin Photoshop, Twitter no sería ni la mitad de interesante, y Premiere fue pionera en el software de edición a nivel de consumidor que permite a las estrellas idiotas de YouTube sacar dos videos por día. Los productos de Adobe también se han usado para cosas buenas que no recuerdo ahora.

En 2017, Adobe presentó una gran cantidad de novedades geniales para sus productos existentes y mostró algunos productos nuevos. Introdujo una nueva versión de Lightroom que ha sido bien recibida, y finalmente mató a Flash, para siempre. Premiere tiene algunas características nuevas de "video inmersivo" que te ayudarán cuando trabajes con videos de 360º.



Captura de movimiento

Sí, la captura de movimiento ha existido durante años, pero se está volviendo realmente buena en múltiples frentes. Hollywood ha seguido avanzando en la tecnología mocap para capturar actuaciones sutiles. El final de este año de la trilogía El planeta de los simios fue probablemente uno de los mejores ejemplos, y​​fue fascinante ver al coreógrafo de movimiento de la película, Terry Notary, realizando sus rutinas de primate sin imágenes generadas por computadora en la película The Square. Sin menospreciar el trabajo de los animadores de los simios, ver la extraña representación de un simio de un ser humano de carne y hueso como Notary realmente me dio una mejor impresión de las sutilezas que la tecnología de captura de movimiento está recogiendo en estos días.

Pero los saltos que más me han impresionado este año en mocap se encuentran en los videojuegos. Crear las escenas CGI de los videojuegos suele ser una tarea ardua. Los movimientos de la historia, la actuación y el estilo de los personajes suelen aburrirme. Este año, puedes ver que todo comienza a funcionar en juegos como Uncharted 4, Wolfenstein II: The New Colossus y, sobre todas las demás, la actuación de Melina Juergens en Hellblade: Senua's Sacrifice. Ni siquiera he terminado Hellblade porque me asusta demasiado. Los diseñadores y escritores del juego merecen mucho crédito, pero es Juergens quien realmente lo hace brillar. Ninja Team usó un sistema único de previsualización que le permitió ver su modelo de personaje completo y dirigir su actuación en tiempo real. Es una maravilla.



Los smartwatches como dispositivos médicos

El Apple Watch podría ser lo más aburrido que Apple haya hecho, pero el gran plan de relojes inteligentes, en general, no es para nada aburrido. Estas glorificadas máquinas de mensajería podrían salvar nuestras vidas algún día.

2017 fue el año en que el Apple Watch empezó a ser realmente bueno, y también el año en que la FDA aprobó el primer accesorio para dispositivos médicos. La Kardiaband es un complemento que puede detectar una frecuencia cardíaca anormal. Es más, un estudio de la UCSF descubrió que el monitor cardíaco incorporado de Apple podía detectar una frecuencia cardíaca anormal con un 97% de precisión cuando se usaba un algoritmo basado en inteligencia artificial llamado DeepHeart junto con el dispositivo. El mismo equipo detrás de ese estudio descubrió más tarde que el combo Apple Watch-DeepHeart podía detectar la apnea del sueño con una precisión del 90% e hipertensión con un 82% de precisión. Ambos trastornos son bastante difíciles de detectar con los métodos actuales.



Aleaciones alienígenas

¡Aliens! Los ciclos de noticias duran alrededor de 12 horas hoy en día, por lo que todos hemos dejado atrás la noticia de que el Pentágono tiene un programa secreto para estudiar posibles ovnis. El autor del artículo, más adelante, habló con la MSNBC y amplió un pasaje de su artículo que mencionaba "edificios modificados en Las Vegas para el almacenamiento de aleaciones metálicas y otros materiales que los contratistas del programa dijeron que habían sido recuperados de fenómenos aéreos no identificados. Los investigadores también estudiaron a personas que decían haber experimentado efectos físicos tras los encuentros con esos objetos y los examinaron en busca de cambios fisiológicos". El autor afirma que el gobierno no ha sido capaz de descubrir el origen de estas aleaciones. Eso no quiere decir que provengan de los extraterrestres, pero son una tecnología nueva.

También resulta que el guitarrista de Blink 182, Tom Delonge, fundó una organización que está trabajando para que se divulgue más información clasificada: su socio en la organización es el tipo que dirigió el programa ovni del Pentágono. Recientemente, Delonge dijo al New York Daily News que las aleaciones extraterrestres son solo la punta del iceberg. Dice que un científico del gobierno ha estado trabajando en lo que él llama "diseñar la métrica del espacio-tiempo". "Es como una máquina del tiempo", dijo. "Te metes en esta nave y la enciendes, ¡boom! Estás en China en un minuto como una bola de luz".

