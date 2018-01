El cornudo que podría acabar en la cárcel por usar una app para descubrir a su esposa infiel

El blog Crime Online explica que Sean Donis, de 37 años, se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel por vigilar ilegalmente a su mujer Nancy. La historia que conduce hasta ese extremo no es menos estrambótica que el posible castigo. Según la versión de Donis, su pareja le dijo que iba a cenar con sus amigas y le pidió que se quedase cuidando del hijo de ambos, de cinco años. La sorpresa llegó cuando el pequeño pidió el iPad de su madre y Sean intentó utilizar la app «Find my iPhone» para localizarlo.

Nancy le había dicho que estaría en un restaurante en Nueva Jersey, pero la señal le decía que el dispositivo se encontraba en Rockland County, en Nueva York. Sin dudarlo, el hombre siguió el rastro hasta llegar a casa de Albert Lopez, el jefe de su mujer. Entró sin autorización en la propiedad y al irrumpir en el dormitorio descubrió a ambos juntos en la cama. Tras unos instantes de shock, grabó un vídeo con su móvil mientras amenazaba a los amantes con enviarlo tanto a su empresa como a los familiares de uno y otro, según recoge ABC.

Acusado de vigilancia ilegal y allanamiento de morada, una sentencia en contra podría hacer que Sean pasara nada menos que tres lustros entre rejas. «Es injusto lo que me están haciendo. Es como si me castigasen dos veces», ha declarado el hombre. Nancy, por su parte, afirma que el hallazgo de su esposo no tuvo nada de casual y que fue él quien instaló la aplicación en su iPad con el objetivo de seguir sus pasos.

«Mi cliente merece una medalla por la moderación que demostró al ver semejante escena», ha defendido Howard Greenberg, abogado de un Sean Donis que se ha declarado culpable de los cargos que se le imputan. No opina lo mismo Albert Lopez, el amante, que ha asegurado que la tensa situación le produjo problemas de ansiedad. «En los días siguientes no podía dormir. Tenía que ir por toda la casa revisando las puertas, asegurándome de que estaban cerradas», ha comentado ante el juez.

Fuente: ABC/Leer más

VÍDEO DESTACADO: La novia pirómana: quema el pene a su novio infiel