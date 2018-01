Elon Musk: "Cuando haya un apocalipsis zombie, te alegrarás de tener uno de estos”

El magnate estadounidense Elon Musk, propietario de la empresa irónicamente llamada Boring Company entre muchas otras, publicó en su cuenta de Instagram dos videos en los que muestra un producto mencionado hace varios meses: un lanzallamas.

Musk lo probó ante la cámara con una gran sonrisa, como si fuese una travesura. Además, recomendó a los usuarios a no usarlo en sus casas, según recoge Infobae.

Todo comenzó, aparentemente, como una broma de Boring Company, pero al fin y al cabo el magnate parece ir en serio, si bien en su cuenta de Twitter se define temporalmente en su biografía como un "defensor contra los zombies" y el lanzallamas que está a punto de comercializar puede ir que ni pintado para ese cometido.

The rumor that I’m secretly creating a zombie apocalypse to generate demand for flamethrowers is completely false