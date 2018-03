B&O PLAY, ¡música para todo tipo de padres!

Al igual que hay varios tipos de música, hay varios tipos de padres, pero B&O PLAY tiene el regalo perfecto para cada uno. Ya sea un aventurero, un ejecutivo urbanita o de los que saben cómo disfrutar del plan de sofá y manta, los cascos y altavoces de B&O PLAY son perfectos para acompañarle en su día a día.

Para los más fashionistas. Siempre están pendientes de las tendencias, les gusta ir a la moda y cuidan su apariencia hasta el mínimo detalle. Por eso se van a enamorar de los nuevos Beoplay H8i y Beoplay H9i. Su diseño, que combina la piel de la mejor calidad con el aluminio en unos cascos muy ligeros, con memory foam en los cojines y el más novedoso Bang & Olufsen Signature Sound, va a enamorar a primera vista.

PVP Beoplay H8i: 399€

PVP Beoplay H9i: 499€

Para los ejecutivos urbanitas. Los primeros auriculares verdaderamente inalámbricos. Escuchar música, coger llamadas, todo se puede hacer a través de la interfaz de estos impresionantes auriculares, por lo que no será necesario que saque el smartphone del bolsillo. Además, la nueva edición especial y limitada All Black/ All White va a permitir no solo disfrutar del mejor sonido, sino estar a la última tendencia monocromática. Con una autonomía de hasta 4 horas, con dos cargas extras gracias a la funda cargador de piel, se convierten en el complemento imprescindible para la vida en la gran ciudad.

PVP: 299€

Para los amantes del plan en casa. Pocas cosas hay más apetecibles que disfrutar de lo que se denomina sofá y manta disfrutando de la mejor música. El Beoplay M3 se convierte en el aliado perfecto para estas ocasiones. Su diseño actual, que encaja con cualquier decoración, ofrece una gran experiencia de inmersión acústica en el hogar. Además, cuenta con Chromecast integrado, y es compatible con BeoLink Multiroom, Apple Airplay, QPlay 2.0 y Apple Airplay 2, que se lanzará este año, permitiendo enviar audio a varios altavoces compatibles con AirPlay al mismo tiempo.

PVP: 299€

Para los más aventureros. El disfrutar del aire libre, la aventura y la adrenalina no tiene por qué estar reñido con la música. El BeoplayP2 se convierte en el compañero perfecto de los padres a los que la ciudad se les queda pequeña. Este portavoz portátil, inteligente e indudablemente bello, cabe perfectamente en un bolso o bolsillo. Además, gracias a su cordón de piel, se puede enganchar a la mochila. Pulsa dos veces en la rejilla de aluminio anodizado para reproducir o pausar la música. Agita para pasar a la siguiente pista. Como lo puedes llevar a cualquier lugar, siempre está preparado para amplificar tus momentos con Bang & Olufsen Signature Sound, capaz de despertar emociones.

PVP: 169€

Acerca de B&O PLAY

B&O PLAY es la marca de audio y estilo de vida líder en el mundo para jóvenes urbanitas. Fundada en 2012 como empresa asociada de la prestigiosa Bang &Olufsen, B&O PLAY se construye sobre los cimientos de 90 años de excelencia en el diseño, artesanía e innovación en productos. No solo hacemos auriculares, no solo diseñamos altavoces y no solo nos dedicamos a la electrónica. Nos dedicamos a despertar emociones. Consigue el tuyo en www.beoplay.com