Descargando APK de Facebook Lite y APK de WhatsApp-plus

La tecnología cuenta cada vez con una mayor velocidad y mejor eficiencia. Estar conectado a las resoluciones actuales del mundo de la informática te permite entrar a disfrutar de los beneficios de la modernidad. Todo, o casi todo, está automatizado y si no lo está, está casi a punto.

En las comunicaciones hay que destacar alternativas actuales implicadas en las redes sociales que funcionan cada vez mejor de acuerdo a las aplicaciones que se estilan. En este caso, cobran valor Facebook Lite y Whatsapp, sendas aplicaciones que al tiempo que han creado furor a nivel mundial, suelen actualizarse propagando más novedad.

Actualizar el APK de Facebook Lite

Para actualizar el APK de Facebook Lite y poder disfrutar de la última versión, existen direcciones en la web que te instruyen al respecto como APK de Facebook Lite. Antes, los usuarios tenían que utilizar aplicaciones muy pesadas que no funcionaban en tu teléfono.

Estas versiones mantenían forzados el procesador y la memoria RAM, lo que traía como consecuencia que se ralentizasen los procesos. Los programadores de FacebooK formularon una propuesta menos pesada para que fuese utilizada por los Smartphone, siendo así como nace el APK de Facebook Lite, ligera y simplificada.

¿Cómo funciona?

En nada se diferencia de la propia página de Facebook. Puedes realizar llamadas de voz, enviar audio, vídeos y fotos a tu círculo de seguidores, incluso puedes enviar todo esto al perfil de la persona que tu quieras, tan solo debes pulsar sobre su foto y listo, accederás a él.

¿Quieres descargarlo?

La última versión del APK de Facebook Lite la puedes descargar completamente gratis y tan solo introduciendo en el buscador "descargar APK Facebook Lite". Funciona en los teléfonos Android, Iphone y Apple y tan solo deberás de seguir los pasos que te vamos a indicar.

Para Android:

Asegúrate que está activa la opción Permitir Descarga y la instalación de programas a terceros .

. Dirígete al menú de configuración.

En Seguridad activa Permitir Fuentes Desconocidas.

Descarga Facebook Lite

Instala el Archivo apk

Descarga el fichero

Vas a la carpeta de Descarga y dale Abrir.

En su defecto: acciona la nota "La Descarga ha Terminado" y pulsa en ella.

APK Facebook Lite no funciona para Apple. Sin embargo, esta ha dispuesto para sus clientes todo un desglose de aplicaciones.

Pasos para actualizar Whatsapp Plus a la última versión

Cada Smartphone tiene un sistema operativo distinto, es así como la descarga se ejecuta para cada caso de una manera diferente. Descargando APK de Whatsapp Plus podrás actualizar WhatsApp Plus a la última versión de forma sencilla y rápida..

Para Android

Descargar la app en su última versión para Android es muy sencillo, aunque debemos de contar si o si con el root en el Smartphone.

Hacer una copia de seguridad de las conversaciones, tan solo debes dirigirte a la opción Ajustes; pulsa Chat y confirma apretando Guardar Chats.

Desinstala el WhatsApp qué tienes en tu móvil .

. En Ajuste busca Instalar desde Orígenes Desconocidos, revisando bastante bien, porque esta opción puede estar alojada en la zona de Seguridad la última versión de la APK de WhatsApp Plus .

. Se descargara el archivo y tendrás que pulsar para comenzar con la instalación. Sigue los pasos que te indica.

Al configurarlo abre la versión Plus de Whatsapp. Aparece una opción para restaurar las conversaciones. Listo, ya lo tienes.

Otros pasos para actualizar WhatsApp Plus a la última versión

Normalmente a tu teléfono móvil llega un mensaje de actualización o un update, en este caso debes seguir estas indicaciones:

Actualizar Ahora y te enviará a la página de descarga de una nueva versión APK.

Accede a la app y busca el menú Plus

Busca nuevas actualizaciones, aparecerá un cuadro de diálogo y descarga.

Los pasos para instalar y tener la última actualización en tu smartphone Iphone son:

Debes instalar Cydia Impactor en tu ordenador.

Conecta tu iPhone al ordenador.

Abre la carpeta Cydia Impactor

Arrastra el archivo Whatsapp que has descargado . Ponlo en Cydia Impactor.

. Ponlo en Cydia Impactor. En Cydia Impactor te piden el ID de Apple y la contraseña.

Vamos a la opción General en Configuración.

Entra en los perfiles y la opción Administración de dispositivos.

Un mensaje te pide autorización.

Pulsa el pop-up que dice Confiar en este desarrollador.

Abre la aplicación.

Y listo, de esta manera ya tendrás actualizado Whatsapp Plus a la última versión, fácil, ¿verdad?