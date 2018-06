Esta escalera mecánica camuflada está adaptada para sillas de personas con movilidad reducida

Las personas de movilidad reducida (PMR) son aquellas que tienen permanente o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin ayuda externa, según WP.

Es un concepto muy utilizado en accesibilidad, ya que es más amplio que la sola consideración de los discapacitados. El grupo de PMR se compone tanto de aquellos que tienen una discapacidad relacionada con la movilidad (paraplejía, tetraplejía, problemas óseos, etc.) como de quienes tienen dificultades por otros motivos (ancianos, embarazadas, personas con niños pequeños, etc.). Al mismo tiempo, no todos los discapacitados son personas de movilidad reducida. La definición de qué personas son de movilidad reducida puede cambiar según la normativa de la que se trate.​

Las necesidades más habituales para las personas de movilidad reducida son la ausencia de desniveles, la suficiente anchura de paso, espacios más cercanos para estacionamiento, ausencia de torniquetes en transporte público (o unos especialmente diseñados) y prioridad en atención al cliente.

Este invento es una escalera mecánica para sillas de ruedas y personas con movilidad reducida que permanece oculta en la entrada de la vivienda hasta que se pronuncian las palabras mágicas «¡Súbete, Sésamo!» (Bueno… En realidad se usa un mando a distancia, pero es que la empresa se llama así: Sesame Access), según microsiervos.

Básicamente son los escalones los que bajan hasta nivelarse; entonces se puede situar la silla encima y activar el mecanismo de subida. Listo. Supongo que como solución para ciertos edificios puede ser un buen invento, aunque es cierto que no todos los portales son tan espaciosos y que habría que adaptar la idea a cada caso. En su canal hay muchos otros vídeos para otras situaciones.