Con esta app puedes crear tu propio idioma

Los investigadores del Max Planck Institute for the Science of Human History en Jena (Alemania) han lanzado Color Game, una aplicación para estudiar la evolución del lenguaje. Este juego con finalidad científica requiere que los usuarios codifiquen colores utilizando tan solo una serie de símbolos en blanco y negro.

De este modo, un gran número de jugadores interactúa libremente para crear lenguajes visuales compartidos. Los científicos ya están utilizando estos datos para entender cómo evolucionan los sistemas de comunicación humanos, según SINC.

“Queríamos saber si los jugadores pueden construir un lenguaje basado en imágenes que trascienda los límites lingüísticos y explorar cómo lo hacen”, explica a Sinc Olivier Morin, líder del proyecto en el Max Planck Institute. “Queríamos saber si los jugadores pueden construir un lenguaje basado en imágenes que trascienda los límites lingüísticos”, explica Morin “Los lingüistas ya habían utilizado datos de juegos online existentes, pero esta es la primera vez que se construye una aplicación específica para investigar el lenguaje a través de un juego”, añade.

En Color Game, al jugador se le pide ‘comunicar’ un color concreto sin utilizar palabras. En su lugar debe utilizar una lista predefinida de símbolos en blanco y negro que no tienen asociaciones con ningún color particular.