Las inquietantes afirmaciones de Neil Harbisson, el primer cyborg del mundo

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te convertiste en cyborg?

Ha cambiado mi sentido de la identidad. El hecho de haberme incorporado un nuevo órgano y un nuevo sentido hace que no me sienta 100% humano. Esta transformación no fue de golpe, sino poco a poco. Empecé a sentir que la tecnología era parte de mi identidad, no sentía que usaba o llevaba tecnología, sino que era tecnología. Este sentimiento fue bastante fuerte para mi, porque yo no tenía mucho contacto con la tecnología antes de implantarme la antena.

No tenía mucho contacto con la tecnología antes de implantarme la antena, y ahora siento que soy tecnología.



Ahora me siento cada vez más ‘transespecie’; la definición de humano no me define del todo porque me he incorporado sentidos que no son tradicionales a mi especie.



¿Cuándo empezó a resultarte normal escuchar colores? Nunca necesitas silencio?

Realmente es diferente a lo que entendemos como escuchar, pese a que sea el sentido más similar. La voz me entra

por el oído y el color por vibraciones en el hueso. Es cierto que al principio cuando me añadí un nuevo sentido este era muy dominante frente a los otros.

Cuando me convertí en cyborg me sentía agotado, tardé 5 meses en adaptarme

Requiere un tiempo de adaptación para que los otros sentidos acepten al nuevo invitado. En mi caso fueron 5 meses, y al principio fue bastante cansado percibir algo nuevo todo el rato. Me sentía agotado.



¿Escuchar colores del espacio puede decirnos algo sobre la existencia de vida en otros planetas?

Si estamos buscando un tipo de vida e inteligencia específica en el espacio quizás no lo encontramos nunca, si simplemente buscamos otros tipos tal vez sí.

Cuando me conecto a la Estación Internacional Espacial de la NASA hay una cantidad de información que no puedo procesar. Los colores que percibo no son comparables a lo que percibo aquí y hasta me mareo. Hace años que me conecto y lo máximo que puedo aguantar son 2 horas seguidas, y al principio eran 10 o 20 minutos. Mi objetivo es acostumbrarme para ver si dentro de un tiempo empiezo a entenderlo mejor.

Por qué crees que todo el mundo debería convertirse en cyborg? ¿Y cuando crees que ocurrirá esto?

Durante miles y miles de años hemos estado diseñando el planeta. Ahora estamos utilizando energía para crear luz artificial, pero si tuviésemos visión nocturna no lo necesitaríamos; las ciudades serían absolutamente oscuras de noche y durante el día nos valdría con la luz del sol. También podríamos crear formas de regular nuestra propia temperatura en vez de usar calefacción o aire acondicionado cuando hace frío o calor, y es mejor para el mundo.

Si tuviéramos visión nocturna no necesitaríamos luz artificial

Creo que un día el hecho de diseñarnos a nosotros mismos y no al planeta se verá como algo ético. Al final habrá cada vez más personas que no se sientan 100% humanas y no se sentirán mal por ello ni tendrán miedo de decirlo.

