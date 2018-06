Así es el robot dragón volador que cambia de forma en el aire

Este robot-dron llamado Dragon (Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-deGree-of-freedom aerial transformatiON) concebida en el laboratorio JSK de la Universidad de Tokio es un robot volador modular que puede cambiar de forma en pleno, según recoge Nacho Palou en microsiervos.



Está formado por módulos interconectados y articulados, cada uno con su par de rotores que contribuyen a que el conjunto pueda volar, y también puede cambiar de forma mientras vuela. Por ejemplo, puede estirarse para pasar por huecos estrechos y volver a cambiar de forma después, o adoptar una forma diferente.