China: los teléfonos inteligentes más económicos

El gigante asiático despertó hace mucho tiempo. Su despertar no fue tranquilo y es que China y sus productos están dominando muchos sectores de la economía. El de los teléfonos móviles no se queda atrás existiendo cada vez más marcas en el mercado.

Los móviles chinos se caracterizan por el factor precio. Si bien la tecnología es importante y es buena, no se le imputan costes de marketing, promoción y publicidad como sí ocurre a marcas como Iphone, Samsung o HTC. Esto es porque existen muchísimos fabricantes de móviles en este país, por lo que las fábricas han decidido que la forma de diferenciarse será por el precio.

En este sentido, no significa que marcas como Xiaomi o Huawei, sólo por el hecho de ser más económicas sean peores que las citadas anteriormente. Al revés, no tienen nada que envidiarlas. La única diferencia es que no tratan de fidelizar al usuario, no tratan de generarle sentido de pertenencia y, simplemente, les dan servicio a través de su producto.

No sólo Xaomi o Huawei están alcanzando fama mundial. Otras muchas marcas como Oppo, Meizu u Honor cada vez son más reconocidas e irán asentándose también entre las marcas más conocidas procedentes de China en el mercado mundial.

No obstante, la tecnología móvil procedente de este país ha protagonizado noticias no muy buenas en las últimas semanas, siendo acusada en algunos casos de robar datos de usuarios en mercados emergentes como Camboya o Myanmar, como se ha desvelado a través de una investigación de The Wall Street Journal y donde, según ésta, sería la compañía General Mobile Corporation la que estaría detrás de este espionaje a los usuarios con destino campañas de publicidad.

Se puede conocer más detalles de este caso aquí, pero es importante ser cautos y no rechazar a estas marcas antes de tiempo, ya que no se trata de un error de fábrica si no de una conspiración humana.

Quitando estos episodios de los que no se libran las mejores familias - recordemos cómo hace unos meses saltaba el escándalo de que Mark Zuckerberg y Cambridge Analytica - los móviles chinos han venido para quedarse y conquistar un segmento de la población más práctico y pragmático que no se siente atraído por ninguna marca y que sólo quiere el móvil para hacer llamadas, usar whatsapp y poco más.

La memoria, el sistema operativo o el tamaño de la pantalla serán siempre aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir entre varios móviles. También el uso que se le vaya a dar es importante porque debe responder a las necesidades que tenga el usuario. En cualquier caso, el precio siempre será un aspecto destacado y los móviles chinos en esto se llevan la palma sin lugar a duda.