Llegan los iPhone reacondicionados, ¡aprovecha esta oportunidad!

Deseas tener en tus manos un fabuloso iPhone, pues déjame decirte que tu sueño se puede hacer realidad. Es que, gracias a la ayuda de los equipos reacondicionados es más factible que cualquiera lo pueda conseguir. Estos equipos, antes de salir al mercado casi siempre son arreglados por un técnico especialista en Apple. Por esto, muchos distribuidores se aprovechan de la ocasión, haciéndolos pasar por equipos nuevos. Es de suma importancia, que conozcas las diferencias que existen entre los equipos sin uso y los ya usados. De esta manera, elegirás el que estás buscando de acuerdo con tus exigencias y tu bolsillo.

¿Qué piensas al escuchar restaurado?

Cuando escuchamos equipos reformados, se nos viene a la mente que no sirven o que no cumplen su función. Por otro lado, pensamos que tendremos un equipo repleto de huellas de otras personas, o que por el contrario le han ocasionado algún daño. Todo esto está lejos de la realidad, ya que la mayoría de estos equipos son considerados como casi nuevos.

Estos productos son tan perfectos, que pueden pasar por nuevos sin que ni siquiera lo notes. Los mismos, antes de salir nuevamente al mercado son repotenciados, para que su nuevo dueño no sienta ninguna diferencia. Es por ello, que es la opción perfecta para ti sobre todo, si te quieres ahorrar una buena suma de dinero. Además de eso, suelen reemplazar los componentes que tengan algún desgaste. En este caso, es común que suceda en el caso de las baterías, las cuales son sustituidas por una nueva.

Por otra parte, se encargan de borrar cualquier marca o huella, para que quede exactamente como si fuera de fábrica. La mayor cantidad de estos productos no son devueltos por los usuarios, sino más bien se trata de que tuvieron algún error al momento de ensamblarlos. Por esta razón, se les conoce como reensamblados o restaurados. Cabe recordar además, que Apple cuenta con la menor tasa de devoluciones en el mercado.

¿Qué hacer si adquiero un iPhone de segunda mano?

Casi siempre optamos por adquirir un móvil nuevo. Pero si no es tu caso, o el bolsillo no te lo permite no dejes de buscar otras opciones. Así que si ya decidiste, comprar tu iPhone restaurado debes conocer primero lo siguiente:

Debes asegurarte que la batería sea original y funcione a la perfección. Ya que si la actual fue reemplazada por una nueva, esta también debe ser original para que cuente con la misma vida útil del equipo.

Compruebe que los datos móviles sean tan eficientes como el de cualquier otro iPhone. Así como también, evite instalar aplicaciones innecesarias que solo sobrecargan la memoria RAM. Es importante que trates de no activar diversas aplicaciones al mismo tiempo, si ya no las estás usando se deben cerrar.

Mantenga siempre protegida la pantalla de su iPhone, aun cuando el mismo cuente con protector o vidrio templado. Recuerde que resultará muy caro que reemplacen esa pantalla por avería, ya que no cuentan con garantía del equipo.

Solamente usa software originales, de esta manera, mantendrás tu equipo libre de archivos dañinos o virus. Por ningún motivo, pienses en instalar software de terceros, ya que puedes dañar el móvil.

Ventajas de comprar un IPhone reformado

Aunque pienses que no, los equipos reacondicionados cada vez son más adquiridos por las personas. Sobre todo, por las que no tienen el dinero suficiente para comprar uno nuevo y desean entrar a esta fabulosa tecnología. Es muy importante, que conozcas las ventajas que obtendrás al obtener un equipo en estas condiciones:

Coste: Como ya lo mencionamos, adquirir un equipo de este tipo completamente nuevo es bastante costoso. Aun cuando el mismo, ya lleve varios meses en el mercado sigue siendo elevado su precio. Por lo cual, al comprar uno reformado tendrás un ahorro de hasta un 40 % de su precio original.

Garantía: Aunque estos equipos tengan cierto tiempo de uso, y ya Apple no ofrece ninguna garantía por ellos. Es importante que el establecimiento comercial en donde lo adquieras, te ofrezca una garantía certificada del móvil. De esta forma, le darán al comprador la tranquilidad y seguridad para poder llevarse su equipo.

Calidad: Por ser equipos reacondicionados, sus piezas o partes dañadas son sustituidas por unas completamente nuevas y operativas. Por este motivo, la vida útil del móvil se extenderá mucho más.

: Por ser equipos reacondicionados, sus piezas o partes dañadas son sustituidas por unas completamente nuevas y operativas. Por este motivo, la vida útil del móvil se extenderá mucho más. Liberados: Todos los equipos iPhone que conseguirás en venta, son aptos para ser usados con cualquier operadora móvil. Además de eso, vienen ya con su software de fábrica, por esta razón, están completamente listo para ser usados por sus nuevos propietarios.

Por todas las razones que ya te mencionamos, no deberías de esperar más tiempo para conseguir tu iPhone Reformado. Así que no dudes en ahorrarte un buen dinero, y además de disfrutar del equipo más afamado en el mercado.