Un competidor en el torneo de videojuegos tira de pistola al ser eliminado y deja tres muertos y 11 heridos

Un tiroteo durante un torneo de videojuegos en un centro comercial de la localidad de Jacksonville, Florida, ha dejado este 26 de agosto de 2018 al menos tres muertos y 11 heridos.

El tirador, que una vez cullimada la carnicería se pegó un balazo en la cabeza, se encuentra entre los fallecidos.

El alguacil de la ciudad, Mike Williams, ha identificado al homicida como David Katz, de 24 años y procedente de Baltimore (Maryland).

Se trata de un varón blanco que competía en el torneo y que reaccionó violentamente, tras ser eliminado.

El tiroteo ha ocurrido en una pizzería del centro comercial de Jacksonville Landing, donde se estaba disputando un torneo del videojuego de fútbol americano Madden 19.

VIDEO of 24-year-old David Katz, the Baltimore gamer believed to have been the shooter at the Jacksonville Landing. Sheriff says he killed himself. Listen to how announcers describe him. pic.twitter.com/YkiAokUBHg