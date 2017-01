Peter Thiel, del equipo de Donald Trump, asegura que Apple ya ha tocado techo

Peter Thiel, uno de los primeros inversores del sector tecnológico (cofundó PayPal con Max Levchin, y fue su director ejecutivo), además actualmente es miembro del equipo de transición del presidente electo Donald Trump, afirma que la prestigiosa compañía Apple ha superado su punto máximo.

La periodista Maureen Dowd de The New York Times, le pidió a Thiel que confirmara o negara si "la era de Apple había terminado", ante lo que este aseguró: "Lo confirmo, sabemos cómo es un teléfono inteligente y no es culpa de Tim Cook, pero no es un área donde habrá más innovación", según recoge Infobae hoy 12 de enero de 2017.





Las cifras más recientes pudieran ratificar este vaticinio, pues Apple tuvo un decepcionante 2016 según los estándares de la compañía, que fue testigo de una caída estrepitosa de las ventas del iPhone 7, que por primera vez no llegaron a los números esperados.

Peter Thiel adquirió su fama dentro de Silicon Valley por su temprana inversión en Facebook y está en su Consejo de Administración. Thiel ha figurado en el puesto número 377 en la Forbes 400, con un patrimonio neto de mil trescientos millones de dólares.