Switch es la nueva super consola de Nintendo

Aunque los precios variarán dependiendo del país, el importe del aparato será de 299 dólares en Estados Unidos y de 29.980 yenes (unos 245 euros/260 dólares) en Japón, informa el gigante de los videojuegos nipón.

El sistema, que se lanzará el 3 de marzo en EE.UU., Canadá, Japón y varios países europeos, parece haber decepcionado por su precio (superior al de la PlayStation 4 de Sony y la Xbox One de Microsoft) a los inversores de la Bolsa de Tokio, donde las acciones de Nintendo cayeron este viernes un 5,75%.

Híbrida entre sobremesa y portátil

El presidente de la compañía, Tatsumi Kimishima, fue el encargado de inaugurar un acto con el que Nintendo quería convencer a mercado y usuarios de las bondades de Switch, una consola híbrida entre sobremesa y portátil que busca "llevar la diversión a cualquier lugar que quieras", ha dicho el directivo.

Un hombre prueba la Nintendo Switch en Tokio Un hombre prueba la Nintendo Switch en Tokio

El precio del nuevo dispositivo, por encima de las previsiones de los analistas -que vaticinaban un coste de entre 250 y 280 dólares para una consola que cuenta con un procesador peor que el de sus competidores, un Tegra de Nvidia customizado para la ocasión- fue el primero pero no el único de los puntos que desinflaron el ánimo.

Nintendo, que se ha caracterizado por prestar de forma gratuita sus servicios en red, anunció en boca de su presidente que a partir de otoño la prestación para Switch será de pago por primera vez en una consola de la compañía con sede en Kioto (oeste).

Inquietud por la duración de la batería

De puntillas y con rapidez Nintendo habló durante la presentación de la autonomía de la batería de Switch cuando no está en la base (o "dock"), uno de los aspectos que más inquietan: entre dos y seis horas y media (tres horas si se usa software con altos requisitos).

Uno de los puntos que más gustaron de la nueva plataforma de Nintendo es la vuelta a la región free (que permite usar juegos de cualquier país en la consola independientemente de donde se adquiera), y la posibilidad de conectar hasta ocho consolas en local para disfrutar de partidas multijugador.

Nintendo Switch permite conectar hasta ocho consolas en local Nintendo Switch permite conectar hasta ocho consolas en local

Al escenario también subieron figuras destacadas de la compañía como el director del área de desarrollo de Nintendo, Shinya Takahashi, y su segundo a bordo, Yoshiaki Koizumi.

Super Mario Odyssey

Koizumi realizó uno de los anuncios más ovacionados del evento, Super Mario Odyssey, el primer juego "sandbox" de la franquicia del fontanero desde "Super Mario 64" (1996) y "Super Mario Sunshine" (2002), muy valorados por la crítica y en la producción de cuyo desarrollo el japonés fue clave.

Los más de 600 miembros de la prensa reunidos en el centro de convenciones Tokyo Big Sight de la capital exclamaron con admiración al ver éste y otros juegos que la compañía planea lanzar: 'Splatoon 2', la nueva entrega del exitoso juego de tiros con pintura; '1,2 Switch', con diversos minijuegos de los que disfrutar solo en compañía; o 'ARMS', una mezcla entre juego de boxeo y "shooter".

'ARMS', una mezcla entre juego de boxeo y "shooter" de la Nintendo Switch 'ARMS', una mezcla entre juego de boxeo y "shooter" de la Nintendo Switch

Más de 50 desarrolladoras trabajan actualmente en 80 juegos para la consola Switch, entre ellos Atlus (Shin Megami Tensei), Square Enix (proyecto Octopath Traveler), Monolith Soft (Xenoblade 2), EA (que llevará por primera vez la franquicia de fútbol FIFA a Nintendo), SUDA51 o Bethesda (que confirmó el lanzamiento de la nueva edición de 'The Elder Scrolls V: Skyrim' para el híbrido de Nintendo).

El evento concluyó con el anuncio del lanzamiento de uno de los juegos más esperados de la compañía nipona, 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que coincidirá con la salida al mercado de Switch: el 3 de marzo.