¿Qué esconde la 'puerta secreta' tras el Monte Rushmore?

El Monte Rushmore en Dakota del Sur, fue el lugar elegido para esculpir uno de los Monumentos Nacionales, más importantes de los EE.UU. Conocido por mostrar las cabezas de los presidentes Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt, sus rocas esconden más misterios de los que podríamos imaginar.

Detrás del monumento existe una puerta secreta que esconde tesoros de incalculable valor, sobre la historia del país.



Gutzon Borglum fue el diseñador de la puerta exterior del Hall of Records.

Lo inquietante es que la puerta secreta se encuentra situada tras la imagen de Licoln, y no es accesible a las legiones de turistas que visitan el lugar a diario, algo sin duda, no anecdótico.



En 1998 fue abierta después de muchos años y los privilegiados que acudieron a la histórica cita pudieron ver que allí se guardaban la Declaración de Derechos, la Declaración de la Independencia y la Constitución, entre otros muchos documentos de valor incalculable para la historia del país.



La cámara contiene un cofre de titanio en el que se encuentran guardados los preciados documentos, con el fin de preservarlos y así asegurar que futuras generaciones tengan acceso a los mismos, ya que resultan capitales para entender nuestra civilización.



El acceso a pie es imposible hasta esta puerta, que permanece custodiada por grandes medidas de seguridad, muchas de ellas secretas.



La cámara que fue excavada con dinamita, tiene un tamaño de unos 22 metros de profundidad, y la puerta mide unos 3,3, metros de ancho por 5,5 de alto.

Sin duda, un doble monumento nacional, por un lado artístico y por otro, misterioso e histórico.