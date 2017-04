Los mejores artículos de espionaje que puedes comprar online

Es cierto que los verdaderos espías, esos que aparecían todavía en una televisión que sólo ofrecía el blanco y negro, no precisaban de muchos artilugios para desempeñar su labor. Su discreción (normalmente con gabardina y sombrero) les hacía pasar desapercibidos y adentrarse allá donde se encontraba la acción. Pero no todos podemos ser como ellos y los últimos avances están de nuestro lado. Gracias a ellos hasta el más famoso de los espías (James Bond) ha conseguido llevar a cabo hazañas antes inimaginables porque, como a cualquier mortal, le han servido (y mucho) los diferentes artículos de espionaje. He aquí una lista de los más relevantes.

Cámaras ocultas. Sí, las cámaras espías son de los artículos más destacados. Más que nada porque muchas veces sin las imágenes no se conseguiría atrapar al malo (corrijo, al infractor) Es la prueba misma de que algo está sucediendo de una manera no apropiada. La ventaja de estas cámaras (que en su funcionamiento son similares a las tradicionales) es que, con los años, se ha conseguido reducir tanto su formato que, hoy en día, se pueden ver, prácticamente en cualquier objeto pasando así, totalmente, desapercibidas. Hasta del tamaño de un botón llegan a encontrarse. Esto da que pensar porque puede que haya una cámara oculta mucho más cerca de lo que se piensa... Lo mejor es optar por cámaras que ofrezcan una buena resolución ya que pese a su pequeño tamaño pueden grabar, sin problemas, en HD.

Micrófonos espía. Éste es otro de los productos estrella y, quizás, uno de los primeros en aparecer en escena tanto para espías como para agentes de la ley. Tan sólo se requiere de instalar este dispositivo, de una manera discreta, en una zona donde se sepa que la persona o personas van a tratar de ciertos temas relevantes (por ejemplo, en un despacho) Igual que en el punto anterior, llegan a ser tan discretos que estos micrófonos se pueden colocar donde se desee (en una lámpara, un conducto de ventilación, en una figura de porcelana...)

GPS. La tecnología GPS ha cambiado por completo el mundo. Por una lado porque permite llegar a cualquier parte sin tener que ser muy hábil con los mapas. Por otro, porque ya no hay sitio donde nadie puede esconderse sin que se sepa su paradero exacto. Sí, esto asusta un poco pero lo cierto es que cuando se trata de atrapar a alguien los localizadores resultan de lo más útil. Basta con situarlos donde se crea conveniente (puede ser en una prenda de ropa, un maletín, un vehículo...)y desde un panel se puede ver, a tiempo real, en qué lugar se encuentra el sujeto en cuestión en todo momento.

Pinganillos. De nada serviría toda esta equipación si cuando se necesita del resto del equipo uno se encuentra solo. Una manera discreta de poder contar con los demás es a través de un pinganillo. Así se puede hablar a través del teléfono sin necesidad de descolgarlo si quiera. Esto es posible gracias a la tecnología Bluetooth.