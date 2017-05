[VÍDEO] Los atascos del tráfico serán cosa del pasado gracias a los coches sin chofer

Estos atascos se caracterizan por suceder sin existir un obstáculo objetivo. A esta conclusión llegó un equipo de investigadores estadounidenses en un artículo publicado en arXiv.org.

A veces, los atascos en el tráfico suceden cuando no existen causas visibles, como accidentes, trabajos de mantenimiento o construcción, vías que se unen, etc. Cuando el movimiento en una vía libre se hace ralentiza sin presentar ninguna de estas causas, los especialistas lo denominan como "atasco fantasma". Este fenómeno está causado por la densidad del tráfico: si este es muy alto, entonces los automóviles simplemente no pueden avanzar y detenerse al mismo tiempo, es decir, es imposible que todos se puedan sincronizar en acelerar y frenar.

En estos casos, hasta la complicación más "mínima" (como por ejemplo, cuando un conductor frena de manera abrupta), puede generar una onda de densidad que expande y paraliza el avance de algunas partes de la ruta. Una vez iniciado este atasco, ya no hay nada que se pueda hacer. Por ello, la lucha contra los atascos fantasma consiste en buscar maneras de prevenir su ocurrencia. Así, los autores del nuevo trabajo han propuesto que los automóviles no tripulados pueden ser un instrumento efectivo de control para los atascos, ya que están exentos de factores humanos.

Para probar su hipótesis, los investigadores condujeron tres experimentos en los cuales 22 automóviles circularon por una vía circular de una largo de 260 m. Mientras que todos los vehículos fueron controlados por personas, uno de ellos estuvo equipado con un sistema automático de control de la velocidad. De acuerdo a los investigadores, este ratio imita la pequeña proporción de los vehículos autónomos en una vía más grande.

De acuerdo a los instructores, todos los conductores deben empezar el movimiento a la misma señal e intentar seguir al automóvil que está delante. Los resultados del experimento demostraron que, hasta con un porcentaje reducido de vehículos con sistema automático para el control de la velocidad (más precisamente, con sistema de control adaptado de la velocidad de crucero), es posible controlar el flujo de la vía y amortiguar la influencia de la onda de densidad creada por las personas. Adicionalmente, de acuerdo a los investigadores, el consumo de combustible se reduce en un 40%.

Todavía no veremos vehículos no tripulados sobre las pistas en un futuro próximo debido a restricciones tecnológicas, legales y de mercado. Sin embargo, la comunicaciones entre vehículos y un aumento del nivel de autonomía en los vehículos manejados por personas sí estarán en el futuro próximo,

dijo Benedetto Piccoli, uno de los autores de la investigación.

