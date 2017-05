Europol advierte de que este lunes puede haber más ciberataques

El ciberataque descomunal que comenzó el viernes no ha dejado de crecer, y lo que es peor, las víctimas por el rapto masivo de ficheros en todo el planeta aumentarán a partir del lunes, "cuando la gente encienda el ordenador en el trabajo", ha afirmado el director de Europol, Rob Wainwright, durante una entrevista este 14 de mayo de 2017 en la cadena británica ITV.

En los tres días de ciberataque ya se registran más de 200.000 víctimas, principalmente empresas, en al menos 150 países.

Desde Japón hasta Estados Unidos y desde Rusia hasta Botsuana.

"Llevamos a cabo operaciones contra unos 200 ciberataques al año pero nunca habíamos visto nada así", subrayó el jefe de la Policía europea, quien confiesa que se desconoce la identidad de los responsables.

El ciberataque global de ransomware (rescateware, por aquello de que se debe pagar un dinero para liberarse del secuestro de datos), es un tipo de código malicioso que cifra los ficheros del ordenador a modo de rehén para solicitar un rescate económico.

Se daba desde el sábado por la tarde por controlado, según aseguró Vicente Díaz, analista de la firma rusa de seguridad cibernética Kaspersky, pero Europol -que ha repetido que el ataque no tiene precedentes- ha vuelto este domingo a poner al mundo en alerta por un posible aumento de víctimas y afectados a partir de este lunes por la mañana.

Wainwright indicó que las autoridades de lucha contra el cibercrimen trabajan con la hipótesis de que el ataque del viernes haya sido perpetrado por criminales, y no por terroristas. Una de sus recomendaciones es no pagar ningún rescate y de hecho la agencia policial asegura que los hackers han recibido una cantidad "notablemente baja" de pagos en concepto de recompensa por desbloquear ordenadores. No se ha especificado la cuantía.

El virus infectó desde los equipos de 16 hospitales y centros de salud en Reino Unido, que ya estarían operativos, hasta los de la empresa de automóviles Renault, en Francia, que se ha visto obligada a parar la producción de varias plantas en el país, pasando por los del Ministerio del Interior ruso.

De hecho una de las oficinas financieras vinculadas a Renault en París ha anunciado inminentes medidas de seguridad tanto en los teléfonos móviles de los empleados como en los ordenadores de mesa, explica uno de sus trabajadores que prefiere no dar su nombre.

"Se está preparando actualmente la llegada de colaboradores desde mañana [lunes] que examinarán las máquinas".

La compañía distribuirá a partir de este lunes a todos sus empleados circulares informativas a la entrada del edificio así como instrucciones "con las etapas a seguir".

A última hora de la tarde del domingo, la empresa francesa recordó a todos sus empleados que lo primero que debían hacer al llegar a sus puestos de trabajo era asegurarse de que su sistema tenga los antivirus actualizados.

Europol, junto a la Policía alemana y a varias organizaciones de la industria tecnológica -como Amazon e Intel, entre otros-, ha desarrollado una herramienta digital para atender las peticiones de los usuarios.

Se trata de un sheriff interactivo que guía al usuario para liberarse del ciberataque sin tener que pagar ningún rescate.