'WhatsMessenger': la última y chapucera novedad para los usuarios de WhatsApp

Lo anunció hace unas semanas a bombo y platillo 'WABetaInfo' a través de Twitter, y a más de uno se le ha indigestado la novedad que estará disponible en breve: una especie de híbrido con los emoticonos de fondo, y que no son más que un burdo copia y pega.

Las denominadas pegatinas o 'stickers' -ilustraciones o animaciones que se insertan en conversaciones para expandir el poder expresivo de los 'emojis'-, para los usuarios de WhatsApp ya han sido presentadas.

WhatsApp will use these stickers packs. #Facebook pic.twitter.com/6TuCfBG3If