Sarahah, la 'app del odio' que tiene millones de usuarios (y sólo 3 empleados)

¿Quieres decirle algo a alguien pero no quieres que sepa que fuiste tú?

Una app que permite precisamente esto se ha hecho tan popular que ha alcanzado millones de usuarios.

Nació en Arabia Saudita, se llama Sarahah (lo que en una traducción flexible significa honestidad en árabe) y permite a los usuarios enviar mensajes anónimamente sin que el receptor pueda contestar ni continuar la conversación (La app que extiende el odio entre los adolescentes).

La app nació el año pasado como una página web para que los empleados pudieran hacer comentarios anónimos a sus jefes, explicó su creador, Zain al-Abidin Tawfiq, al diario Financial Times.

Pero pronto se dio cuenta de que muchos usuarios estarían interesados en saber qué les dirían en realidad sobre ellos mismos sus amigos y familiares si pudieran hacerlo de forma anónima, es decir, sin consecuencias.

Y por eso decidió abrir la aplicación a todos.

En Sarahah, cualquier persona con un link a tu perfil personal puede enviarte un mensaje. El link se obtiene una vez te registras y se puede compartir con quien quieras.

El usuario puede controlar a quién le permite mandarle mensajes: solo a personas conocidas o de forma generalizada, dependiendo con quién decide compartir ese link de usuario.

Pero lo que de verdad hizo que la app explotara en popularidad fue la decisión de Snapchat de empezar a permitir que sus usuarios compartan vínculos, puesto que permitió que los jóvenes usuarios de esta red social empezaran a publicitar sus perfiles de Sarahah en Snapchat.

La app se hizo rápidamente popular en el norte de África y Medio Oriente.

Y en julio de 2017 se situó en primer lugar de las más vendidas en la tienda de aplicaciones de Apple en 30 países.

Sarahah, está disponible en inglés y en árabe, tanto para Android como para iOS.

Pero a pesar de su enorme éxito, solo tiene tres empleados.

Y existe preocupación entre algunos usuarios porque acabe siendo utilizada para el acoso cibernético.

Contra una mala utilización

La BBC le preguntó a Zain al-Abidin Tawfiq, de 29 años, qué está haciendo para evitar y monitorear los posibles casos de abusos que se puedan producir por parte de personas amparadas en el anonimato.

"El mal uso es un reto para todas las redes sociales", afirmó. "En Sarahah creemos que un solo caso es demasiado".

Image caption Zain al-Abidin Tawfiq es el creador de la popular aplicación.

El creador de la popular app, sin embargo, se negó a dar más detalles sobre las medidas anti acoso para no "facilitar el trabajo" a los perpetradores.

Aunque sí clarificó que entre las medidas que utilizan está el bloqueo y el filtro de mensajes.

Además, como destacó el Financial Times, al contrario que apps anteriores como Yik Yak o Secret, Sarahah no permite que se posteen fotos ni mensajes públicamente en un hilo y los usuarios ofensivos pueden ser bloqueados a través de su dirección IP, aunque no estén registrados.

Aún así, el problema del acoso preocupa a muchos usuarios, que dejaron sus comentarios críticos en la tienda de aplicaciones de Apple.

"Mi hijo se registró y en 24 horas alguien posteó un comentario racista horrible en su página, diciendo entre otras cosas que debería ser linchado".

"Esta página es un caldo de cultivo del odio", afirmó otro, según recogió Business Insider.

Pero en vista de su éxito, está claro que no todo el mundo comparte esta opinión.