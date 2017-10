[VIDEO] Este piloto reveló algo que los pasajeros nunca ven

Un capitán de un Boeing 787 Dreamliner de la compañía aérea catarí Qatar Airways, ha compartido un video con una vista impresionante, que se ha vuelto viral.

Sandeep Varma ha publicado en su cuenta de Twitter una grabación hecha desde la cabina de mando de un avión, según recoge RT, mientras aterrizaba en el aeropuerto de Queenstown en Nueva Zelanda.

ha señalado.

En el video se puede observar cómo la aeronave está junto a cadenas montañosas sobre un manto de nubes, luego se sumerge por unos momentos, ofrece una vista del paisaje, y finalmente completa el aterrizaje.

Después de que el 'clip' fuese compartido más de 28.000 veces y recibiese casi 40.000 'me gusta', Varma ha especificado que no es el autor del video, sino que solo lo compartió.

This is what the pilot sees and the passengers do not see

During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG