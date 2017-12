La Policía Nacional alerta al personal sobre el timo de la 'Versión Oro de Whatsapp'

¡Atención! La Policía Nacional alerta al personal sobre un nuevo tipo de estafa relacionado con WhatsApp (La Guardia Civil alerta a los incautos de que vuelve con fuerza el timo de la llamada perdida).

Sí otro más, y ya casi hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que hemos dado este tipo de noticias, pero en esta ocasión más sofisticado y elaborado que los precedentes (La Guardia Civil avisa del bulo del papel en tu cristal para robarte el coche):

¡Ni oro, ni plata... ni hojalata!! No te dejes engañar. No existe #WhatsApp Oro, elimínalo, no lo compartas. #TIMO pic.twitter.com/VHHhjvTOuj