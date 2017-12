Una mujer recibe una factura eléctrica que supera las deudas nacionales de Hungría y Sudáfrica

Mary Horomanski, quien vive en el estado de Pensilvania (EE.UU), se llevó el susto de su vida al recibir su última factura mensual de consumo de electricidad. En cifras muy claras, se marcaba allí el monto de su deuda: más de 284.000 millones de dólares. Una cantidad que supera con creces las deudas nacionales de Hungría y Sudáfrica juntas.

"Mis ojos casi se me salieron. Habíamos puesto luces navideñas y me pregunté si lo habíamos hecho mal", declaró la mujer al portal Go Erie, según recoge RT.

La buena noticia, si se le podía llamar así, era que no tenía que pagarlo todo de contado. Su pago mínimo para diciembre sería de 28.156 dólares: frente al monto total, aquello era algo relativamente insignificante.

Horomanski hizo lo que pudo: llamó a su hijo y le pidió que se pusiera en contacto con la empresa que brinda el servicio.

La empresa, finalmente, reconoció que se trataba de un error. Rodó puntos y comas y determinó que el total a pagar era de sólo 284,46 dólares.

Mark Durbin, portavoz de la compañía, dijo no saber cómo ocurrió el error, pero aseguró que obviamente un punto decimal fue lo que hizo la diferencia. "No recuerdo haber visto nunca una factura por miles de millones de dólares. Apreciamos la buena disposición del cliente para llegar a nosotros y plantear el error", declaró Durbin.