Así es el nuevo robot sexual para mujeres

Desde hace años varias compañías ya vienen trabajando en el desarrollo de sexbots, autómatas que tendrán como tarea satisfacer sexualmente a sus dueños humanos. Sin embargo, aunque la mayoría se ha centrado en la fabricación de robots "mujeres", una compañía, Realbotix, está usando IA para construir compañeros anatómicamente exactos para las chicas.

Matt McMullen, el CEO de Realbotix, dijo que estaba preparando un robot masculino que usaría Inteligencia Artificial y que vendría con un pene biónico. "Estamos trabajando en una versión masculina del robot con IA", dijo McMullen al diario en línea Daily Star. "Eventualmente tendremos disponible una plataforma para hombres y mujeres", agregó, según recoge Victor Román, N+1, tecnología que suma



McMullen ha estado fabricando muñecas sexuales de silicona durante aproximadamente 20 años, y su otra compañía RealDoll ya vende maniquíes sexuales personalizables, incluidos los masculinos.

De acuerdo a lo reportado por el diario inglés, por menos de 10 mil dólares se pueden adquirir muñecos sexuales de varios colores y tamaños, con penes extraíbles que van de flácidos a extra grandes, pelucas, ojos personalizados, e incluso orejas de duende... solo falta que vengan con tentáculos.

Además del robot masculino (que aún no tiene nombre), Realbotix también ha estado produciendo Harmony, una robot cuyo lanzamiento fue en sí mismo una "revolución", ya que es capaz de tener una variedad de expresiones faciales, parpadear y mover la cabeza. Harmony también mueve su boca para que coincida con los sonidos que produce.

En el caso de Harmony, la interfaz de la IA está exclusivamente en la cabeza del robot, no en otras partes de su anatomía. Por eso, no está claro si la IA del robot masculino podrá controlar su pene biónico o no.

"Ella (Harmony) es una combinación de muñeca de la más alta calidad en el mundo con componentes robóticos avanzados y cuenta con la última inteligencia artificial personalizable para ofrecer las conversaciones e interacciones más agradables que pueda tener con una máquina", dice el sitio web de Realbotix.

Aunque la IA y la robótica están creciendo a pasos agigantados en los últimos años y están teniendo aplicaciones en sectores productivos como la agricultura o la medicina, la industria sexual no se está quedando atrás. El año pasado hackers crearon una IA maliciosa que superponía los rostros de actrices famosas sobre actrices porno.

Fuente Original: Victor Román, N+1, tecnología que suma

