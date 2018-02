Apple elimina a Telegram, la rival de WhatsApp, del App Store

Como las gasta Tim Cook, el CEO de Apple. La noticia corría como la pólvora por los blogs de internet (sobre todo varios usuarios de Reddit): Telegram, la aplicación de mensajería instantánea rival de WhatsApp, desaparecía de la App Store que surte a los dispositivos de Apple. También la versión alternativa, Telegram X, era borrada de la tienda de la manzana.

Ante los rumores que se lanzaban a través de las redes, su creador, Pavel Durov, ha asegurado que se trata de un error menor que será subsanado en las próximas horas.

Este «error menor» es que la compañía de Cupertino habría encontrado «contenido inapropiado» en la aplicación de mensajería, que cuenta con 100 millones de usuarios en todo el mundo.

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store.