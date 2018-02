Jim Carrey escapa como alma en pena de Facebook y pide al resto de usuarios que se vayan de la red social

Menudo cabre tiene Jim Carrey. El genil comediante publica en su cuenta de Twitter un anuncio que se suma a las críticas que desde hace un año ha recibido la red social de Mark Zuckerberg:

Como cierre, agregó el hashtag "#unfriendfacebook": "eliminen a Facebook de su lista de amigos".

Con una ilustración propia -el actor pinta desde hace seis años-, Carrey animó a que otras personas sigan su ejemplo.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp