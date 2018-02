Así era el ‘rostro real’ de la reina Nefertiti según la tecnología 3D

En un histórico proyecto de reconstrucción forense, Travel Channel ha mostrado en su serie documental 'Expedition Unknown', por primera vez, la cara de la reina Nefertiti, a quien recientes estudios consideran madre del rey Tutankamón.

La extraordinaria escultura lograda por ese proyecto proporciona una representación precisa de su apariencia en vida, y refuerza la teoría de que la momia conocida como The Younger Lady (la "Dama Joven", en inglés), de 3.400 años, es Nefertiti y también la madre biológica del faraón Tutankamón.

El presentador del programa, Josh Gates, junto con su equipo y el famoso egiptólogo Aidan Dodson, de la Universidad de Bristol (Reino Unido), fueron autorizados por el Ministerio de Antigüedades de Egipto y el Museo Egipcio para retirar la vitrina protectora que cubre a la momia y examinarla más meticulosamente.

Usando la última tecnología de imágenes tridimensionales, la cara de la momia fue mapeada digitalmente para crear una réplica de su cabeza. Con este modelo y medainte análisis forenses, la paleoartista Elisabeth Daynès, conocida por su recreación del faraón Tutankamón en 2005, esculpió un busto realista de la reina.

World, meet King Tut’s mother and likely the true face of #Nefertiti! First discovered in 1898, the badly damaged mummy of the so-called “Younger Lady” sits in the Egyptian museum. Through 3D imaging and forensic reconstruction, she lives again. #ExpeditionUnknown @travelchannel pic.twitter.com/gQkGOY4oq2