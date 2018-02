Las 9 mejores aplicaciones de citas

Las aplicaciones no son la solución definitiva para el amor pero pueden ser un comienzo. Escanean, revisan y filtran según la información que el usuario muestra y busca. Aquí, algunos de servicios de citas online y sus algoritmos.

1. OkCupid

"Sos más que una foto", reza la descripción de esta app que también busca diferenciarse de otras por ofrecer un análisis más profundo del usuario. "Los perfiles destacan tu personalidad e intereses. Las preguntas le sirven a nuestro algoritmo para saber qué es lo que más te importa", se remarca. Aquí el algoritmo se mueve por los intereses de los usuarios para lograr concretar conexiones "más significativas". Está disponible para iOS y Android.

2. Meetwo

Meetwo invita a los usuarios a mostrar lo que los hace únicos. La apariencia es importante pero más importante aún es la personalidad, se remarca en el sitio.

Los interesados deben responder un test de personalidad con diez "preguntas significativas y diseñadas por un psicólogo". Algunas de esas preguntas son si usarías un cupón de descuento en una primera cita; o si aprenderías a bailar para impresionar a tu pareja.

Una vez que se configuró el perfil, funciona como muchas otras aplicaciones: se ejecutan filtros según distancia, edad y género. La app todavía no está publicada pero se puede visitar el sitio para aprender más sobre su funcionamiento.

3. Her

Es una de las aplicaciones más populares para lesbianas, bisexuales y queer en todo el mundo. No solo está pensada para buscar citas, sino también para hacer amigos. "Si estás en una relación, no hay problema, cuéntales a todos que estás buscando amigos y no una pareja", se explica en la descripción del servicio.

Hay chats grupales, información sobre eventos LGBTQ+ como festivales o encuentros e información sobre artículos o videos que pueden resultar de interés. Está disponible para iOS y Android.

4. Bumble

Fue fundado por Whitney Wolfe, ex fundador de Tinder, en 2014 y ya tiene más de 13 millones de usuarios. Aquí, las mujeres son las que tienen que dar el primer paso en el caso de un vínculo heterosexual. Luego de que se produzca una coincidencia, el hombre tiene que esperar que ella lo contacte primero por chat.

En el caso de que sea un vínculo del mismo sexo esta restricción no aplica: cualquiera puede iniciar la conversación, dentro de las 24 horas de que se haya establecido la coincidencia.

Al igual que en otras aplicaciones, dentro de la configuración, el usuario puede elegir el filtro en función de la edad, género y rango de distancia. Además se puede establecer si se está buscando una relación o una amistad. Está disponible para iOS y Android.

5. Jaumo

Jaumo fue creada en 2011 por Jens Kammerer y Benjamin Roth y cuenta con 30 millones de usuarios en 180 países en el mundo.

Tiene una función de video en vivo (fue de las primeras app en incorporar esta opción) que le permite a los usuarios interactuar con otros integrantes de la app en tiempo real. Está disponible para iOS y Android.

6. Grindr

Es la app más conocida para gays, bisexuales, trans y queer. Como en todos los servicios de este tipo, el usuario se arma un perfil y luego el GPS identifica y notifica sobre otras personas que tengan instalada la aplicación y que respondan al filtro seleccionado (el usuario puede elegir el rango de edad que quiere que tenga las personas que busca conocer).

Se puede elegir añadir un perfil a favorito, bloquearlo o iniciar una conversación. Está disponible para iOS y Android.

7. Tinder

Tinder, que cuenta con más de 50 millones de usuarios en todo el mundo, está potenciado por un algoritmo que basa sus elecciones en las preferencias que establece el usuario al configurar su perfil. Esas preferencias tienen que ver principalmente con el género y edad que se busca el futuro candidato. La distancia a la que se encuentran los usuarios y el nivel de actividad son también factores que entran en juego.

La app, a su vez, usa una función llamada Fotos inteligentes (Smart photos) que reordena las imágenes de la persona para mostrar en primer lugar las más populares. Este algoritmo permite mejorar las chances de conseguir un match en un 12%, según asegura la compañía. Está disponible para iOS y Android.

8. Match.com

En Match el usuario, además de incluir su foto y una breve descripción, debe responder preguntas sobre sus intereses, hobbies, preferencias o qué atributos espera encontrar en una pareja.

"Nuestro algoritmo sólo muestra mujeres u hombres solteros que cumplen con tus requisitos", se lee en la descripción de la app, que está disponible para iOS y Android.

Claro que todo puede fallar, sobre todo cuando se deslizan algunas mentiras. Según una encuesta realizada por Match en Estados Unidos, un 43% de los entrevistados confesó mentir en las primeras citas. La mayoría miente sobre la cantidad de relaciones anteriores que tuvo (17,6%), sus finanzas (11,8%), dónde viven (9,9%) y la edad (8,3%).

9. Happn

Al igual que en otras aplicaciones, el usuario crea su perfil, con su foto y una breve descripción. El filtro se establece también en función de la edad y género de la persona que se busca conocer.

"Cuando te cruzás en la vida real con alguien que tiene instalada Happn, su perfil aparece en tu app", se destaca en la descripción del servicio, que está disponible para iOS y Android.

