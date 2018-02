Un tuit de la maciza Kylie Jenner le cuesta mil millones de euros a Snapchat

¡Virgen Santa cómo esta el mundo! Si alguien aún dudaba de la influencia que ciertos personajes de las redes sociales pueden tener, lo que acaba de pasar con Kylie Jenner y Snapchat es la prueba del poder de los influencers.

Un simple tuit de la la pequeña de las Kardashian le ha costado a Snapchat más de mil millones de euros en pérdidas de valor de mercado.

"¿Hay alguien además de mí que ya no abra Snapchat? Estoy tan triste...", escribió la estrella de televisión el pasado miércoles, 21 de febrero de 2018, en su cuenta oficial de Twitter.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.