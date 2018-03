Así son los nuevos televisores Samsung

La compañía tecnológica Samsung ha presentado este miércoles su gama de televisores para 2018, entre los que se encuentran nuevos modelos QLED TV, 4K UHD y aparatos de gran pulgada. Varias de estas novedades presentan nuevas funciones como Direct Full Array, Bixby o Ambient Mode.

Samsung ha presentado sus nuevos televisores para 2018 en su evento First Look New York, celebrado en Nueva York (Estados Unidos). La compañía surcoreana ha revelado detalles de sus nuevos modelos QLED TV, 4K UHD y de gran pulgada, además de mostrar novedades que permiten mejorar la calidad de imagen, funciones inteligentes y nuevos diseños que buscan hacer del televisor un complemento para la decoración del hogar.

La gama Samsung QLED TV de 2018 incorpora como principales novedades la función inteligente Direct Full Array y una conexión One Invisible Cable rediseñada, como ha explicado la empresa asiática en un comunicado. Además, estos nuevos productos de Samsung cuentan con la tecnología Ambient Mode, que camufla el televisor con la decoración del hogar.

Además, Samsung ha incorporado a su catálogo varios modelos de 75 o más pulgadas, respondiendo a una demanda que "creció entre los consumidores" durante el pasado año, como ha destacado la compañía.

NOVEDADES PARA 2018

Los modelos de la serie QLED TV Q9FN incorporan en exclusiva la tecnología de contraste Direct Full Array (DFA), consistente en una estructura de LEDs controlados "con precisión" que ofrece un contraste "impecable en todas las escenas", ha indicado Samsung.

Otra novedad para 2018 es la tecnología Ambient Mode, que detecta el color o patrón decorativo de la pared que hay detrás del televisor y se camufla con esta, ofreciendo como resultado una pantalla "de aspecto transparente". De esta forma, con el televisor apagado, el usuario ya no verá una pantalla fundida en negro. Además, esta función ofrece información en el panel como el tráfico, el tiempo o las noticias.

Por su parte, la nueva conexión One Invisible Cable garantiza que solo hay un cable entre el televisor, los dispositivos externos y la toma de alimentación, para obtener como resultado un aspecto "ordenado y limpio". Samsung ha defendido que One Invisible Cable es "el primer cable del mercado" que puede transmitir la señal y los datos de audio y vídeo "con alta capacidad" y, además, suministrar corriente. Está fabricado con teflón, un material resistente al calor y de larga duración. El One Invisible Cable está equipado con un sistema de protección que interrumpe la corriente eléctrica si el cable se corta.

Samsung ha destacado que su gama Smart TV 2018 es "todavía más inteligente". Según la compañía surcoreana, el tiempo que hasta ahora requería conectar el WiFi y configurar por primera vez el televisor se ha reducido "drásticamente" gracias a la función Easy Set Up, que convierte la configuración inicial del dispositivo en "sencilla y rápida". Además, permite sincronizar automáticamente desde la contraseña del WiFi hasta las claves de las aplicaciones del 'smartphone' del usuario directamente en el televisor, ahorrando el registro en cada una de ellas.

Asimismo, los nuevos Smart TV ofrecen una nueva guía de programación "más intuitiva" y con diversas opciones para navegar y acceder a los contenidos, gracias a la función Universal Guide.

La nueva gama QLED TV 2018 incorpora también la plataforma inteligente de Samsung que incluyen sus dispositivos móviles, de modo que los televisores comprenden el lenguaje hablado de forma natural por el usuario y encuentran contenidos "con rapidez". Gracias a las tecnologías de aprendizaje y de inteligencia artificial, los QLED TV, aprenden continuamente "conforme se utilizan".

A través de la nueva aplicación SmartThings, los consumidores pueden sincronizar su 'smartphone' con su televisor para facilitar la configuración y el acceso a funciones como la guía de programación, el mando a distancia o compartir contenido entre varias pantallas.



NUEVOS MODELOS

La gama Samsung QLED TV de 2018 está formada por las series Q9F --con modelos de 65 y 75 pulgadas--, Q8C --55 y 65 pulgadas--, Q8F --55 y 65 pulgadas--, Q7F --55, 65 y 75 pulgadas-- y Q6F --49, 55, 65, 75 y 82 pulgadas--. Los modelos QLED TV ofrecen colores y contrastes mejorados, compatibilidad con HDR10+, Ambient Mode, Smart TV mejorado con Bixby S-Voice y One Invisible Cable.

Dentro de la nueva gama 4K UHD se encuentran la series NU8505 con pantalla curva -- de 55 y 65 pulgadas--, NU8005 con pantalla plana --49, 55, 65, 75 y 82 pulgadas--, con características como HDR 1000 y un diseño sin marcos. En cuanto a la serie 7, hay varias opciones desde 40 hasta 75 pulgadas, con características comunes como Smart TV, HDR 10+, y a partir de la serie 7405, One Remote Control con S-Voice.

Por último, los modelos de gran pulgada de 2018 incluyen las series Q6FN, NU8005, Q7F y Q9F, con tamaños de pantalla de 75 u 82 pulgadas. Estos modelos responden a la "demanda de televisores de pantalla grande" para disfrutar en casa de una experiencia "inmersiva y más impactante".

La nueva gama de televisores Samsung estará disponible a comienzos del próximo mes de abril.