¿Sabías que la 'app' de la Agencia Tributaria para la Renta 2017 ya está disponible, pero también otras 'apps' que no son oficiales?

La Agencia Tributaria puso a disposición de los ciudadanos el pasado 15 de marzo una aplicación con la que poder presentar la declaración de la Renta 2017. No obstante, existen en Google Play aplicaciones que no son oficiales, y que si no se tiene cuidado, podrían poner en peligros datos personales.

Al hacer una búsqueda en Google Play, si buscamos 'declaración de la renta', aparecen varias aplicaciones para tal fin, y solo una es la oficial de la Agencia Tributaria. El gancho que emplean el resto de apps para confundir a los usuarios y que así descarguen la 'app' no es otro que la confusión existente en relación a la declaración del año pasado con la de este año.

Por ello, si buscas la aplicación del año 2017 aparece como primera alternativa la 'app' oficial (Agencia Tributaria), pero si se incluye en el buscador la declaración de este año, el portal de de aplicaciones de Google te ofrecerá como primera alternativa la aplicación 'Renta 2018'. Y si ni siquiera se indica el año, la lista de aplicaciones aumenta.

El riesgo con estas aplicaciones radica en que solicitan información sensible del usuario y no están autorizadas para ello. Como mucho, 'Renta 2018', por ejemplo, redirige a la web oficial de la Agencia Tributaria. Sin embargo, la aplicación oficial de la Agencia Tributaria figura en Google Play con el logo oficial y el nombre del autor, que es la propia Agencia tributaria.

Desde la 'app' oficial se puede iniciar sesión utilizando el certificado electrónico, la referencia de rentas anteriores o la clave PIN. Los mecanismos son simples para que todo el mundo pueda acceder a ella sin ningún problema mediante "un sólo 'clic'", según declaraciones del director de Gestión de la Agencia Tributaria Rufino de la Rosa, en su presentación el pasado 8 de marzo.

El principal inconveniente de estas aplicaciones es la gran variedad de alternativas, entre oficiales y no oficiales, que dispone el usuario para descargar y que acaban creando confusión acerca de cual es la que tienen que usar.