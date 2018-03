Volar 17 horas sin escalas

El primer vuelo sin escalas desde Australia al Reino Unido ha aterrizado este domingo en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. El Boeing 787-9 Dreamliner que partió de Perth con más de 230 personas a bordo cubrió la distancia de 14.498 kilómetros en 17 horas.

El capitán del vuelo QF9, de la compañía aérea australiana Qantas, lo describió como "un vuelo histórico y el más rápido que jamás se haya llevado a cabo entre Australia y el Reino Unido", reporta The Guardian.

The view from the back on the historic Qantas Perth-London flight and our report on how it was. https://t.co/IZOugxZhA3 pic.twitter.com/27zo8m2wja