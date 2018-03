¿Sabes cuál es el enlace para borrar tu historial de Netflix y que nadie sepa lo que has visto?

Si antes había que entrar en la cuenta de usuario y buscar allí el historial de visionado, desde hace un tiempo Netflix tiene un enlace directo: Netflix.com/WiViewingActivity. Se puede acceder siempre y cuando ese dispositivo tenga iniciada la sesión con tu cuenta.

Es aquí donde puedes ver las últimas series, películas y documentales que has visto desde más reciente a menos. En esta web sólo hay que dar en la “X” al título que te arrepientes de haber visto y (¡voilà!) en menos de 24 horas dejará de constar en el historial, según recoge La Vanguardia.

Como decíamos en la introducción, borrar el historial no solamente es práctico si no quieres que ningún otro usuario de la cuenta pueda acceder a tus contenidos y ver exactamente lo que has visto. Es importante si por error has visto una película malísima pensando que quizá merecía la pena y desde entonces siempre te recomienda comedias románticas de las malas.

Así Netflix borra ese contenido de tu algoritmo y las recomendaciones personalizadas para ti dejan de estar marcadas por esa serie o película que es un horror.

