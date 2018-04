Así fue la cita de Will Smith con la robot Sophia

No cabe duda que Sophia es una pionera: fue la primera robot en obtener una ciudadanía, bromeó con destruir a la humanidad y ahora se volvió la primera autómata en tener una cita y amago de romance con una celebridad, el actor Will Smith. Aunque las cosas no acabaron a pedir de boca para el famoso intérprete, quien terminó siendo rechazado por la humanoide en una escena tan rara como divertida que Smith subió a su canal de YouTube.

En las imágenes, grabadas en las Islas Caimán, Smith se encuentra sentado junto a la creación de Hanson Robotics. Como el robot humanoide avanzado que es, puede mostrar 60 expresiones humanas distintas interpretando el lenguaje humano y emociones. Sophia es probablemente el mejor ejemplo de lo que la inteligencia artificial es capaz. Pero aquello no significa que pueda ser fácilmente impresionada por un actor carismático y famosísimo como el protagonista de Yo, Robot y Hombres de negro, según reocge Daniel Meza, N+1.

Los mejores cumplidos de Smith no hacen inmutar al robot, e incluso las bromas del actor no parecen ser del agrado de Sophia, quien cataloga el querer hacer bromas como “un comportamiento humano irracional”. La cosa se pone aun más tensa cuando Sophia le recuerda el maltrato que Smith le propina a los de su tipo en el filme dirigido por Alex Proyas, mientras que Smith replica con que en realidad le gustan los robots. Lo mejor llega cuando él intenta besar a Sophia: mientras se acerca, osado, la femenina humanoide lo rechaza sutilmente. “Creo que podemos ser amigos”. Mira el entretenido video aquí.

Sophia participará del mayor evento de tecnología de México, el Jalisco Talent Land, que se realizará en abril, informaron los organizadores del evento. En este artículo informamos de detalles de esta presentación.