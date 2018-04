La 'intelectual' hermana de Ana Morgade que parte la pana en Instagram

No está siendo este 2018 un mal año de Ana Morgade (1979), la polifacética presentadora, cómica y actriz española conocida gracias a sus numeritos y gracias en 'Zapeando'.

Empezó a convertirse en un rostro habitual en las teles de nuestro país cuando en 2009 se convirtió en parte del elenco habitual del late show español Buenafuente.

Desde noviembre de 2013 es tertuliana en el programa Zapeando en el que actualmente sigue colaborando, trabajo que compagina con el de colaboradora de El Hormiguero o el de presentadora de El Club de la Comedia.

Sin olvidarnos de sus míticas apariciones como invitada en Tu cara me suena o Tu cara no me suena todavía.

Y de casta le viene al galgo: su hermana, Belén Morgade, está poco a poco convirtiéndose en una estrella también.

En este caso, una estrella de Instagram... lo que viene siendo toda una influencer.

Por el momento no tenemos del todo claro si es tan divertida como la colaboradora de Zapeando, pero está claro que ese carisma y atractivo de su hermana Ana sí lo tiene.