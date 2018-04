Tras la polémica con su amiga Dulceida, Javier Ambrossi deja Twitter

Javier Ambrossi no ha podido más y ha decidido tomar una drástica decisión después de las críticas que recibió su amiga Dulceida suscitada tras su viaje a Ciudad del Cabo: el profesor de interpretación de «OT» se va de Twitter.

«Me voy de esta red social. Estoy súper agradecido por el cariño y por todo lo bueno que me ha dado a mí y a mis proyectos pero no quiero seguir participando de esta falsa realidad donde constantemente se falta al respeto a los demás, se acosa, se multiplican mentiras, se exageran cosas, se general falsos ríos de opinión y que, la verdad, muchas veces me hace sentir mal. A mí y a gente a la que quiero. Creo que estamos llegando a unos límites de radicalismo que no comparto y que rozan el peligro. Respeto profundamente la libertad de expresión pero no quiero participar de este juego. Os quiero. Nos vemos en Instagram», decía el comunicado de la pareja de Javier Calvo, según recoge ABC. El pasado lunes, Dulceida se convirtió en «Trending Topic» después de subir a su cuenta de Instagram unas fotos con unos niños de color con sus gafas de sol de Miss Hamptons, un modelo diseñado por la «influencer» para la firma. Los internautas no tardaron en plasmar su malestar en las redes sociales: «Se ha marcado un viaje a un poblado donde las reservas de agua se están agotando para subir fotitos suyas bañándose y regalarles a estos niños unas gafas de sol de su marca, subirlo a Instagram y cobrar por ello», fue uno de los tuits que primero se viralizaron al respecto.