Exhibicionismo extremo: La opulenta vida de los usuarios más ricos de Instagram

Según la RAE, el exhibicionismo es el deseo persistente y excesivo de mostrarse, exhibirse y manifestarse en público.

Sin embargo, desde su inclusión en los manuales psicopatológicos entre las parafilias o desviaciones sexuales, el exhibicionismo se ha relacionado con una perversión o trastorno sexual.

Actualmente, con la implantación de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, debemos reconsiderar el exhibicionismo como un trastorno del control de impulsos, como el juego patológico o la cleptomanía.

¿Pero, en qué consiste el exhibicionismo digital? ¿Pero qué significa exactamente «compartir» la vida en internet? ¿Por qué a nadie le suena extraña la palabra «selfie» -autorretrato, en español- y por qué es tan fácil saber cómo nos sentimos, dónde estamos y con quién?

Pues aquí van los datos de esa panda de privilegiados, asquerosamente ricos, que se pasan el día exhibiendo su fortuna en Instragram:

Brendan Fitzpatrick

Este inquieto agente inmobiliario de Luxury Real Estate conoce los rincones más sibaritas de Los Ángeles por su trabajo. Pero a los más suntuosos del mundo lo lleva su gran pasión: viajar.

El millonario tiene 268.000 seguidores en la red social. Saltó a la fama tras su participación en el reality «Rich Kids of Beverly Hills», en que una veintena de jóvenes millonarios muestran los placeres que les aporta su estilo de vida.

Heredó un talento innato para las ventas, con sólo 19 años cerró un negocio de 10 millones de dólares. Éste no parece haber sido su única herencia, dado que entró a la empresa en la que trabaja para dirigirla sin pasar por la universidad.

Su Instagram ordena intantáneas en las que practica deportes de invierno, juega a los bolos, viaja en lujosos aviones privados, comparte memes con bromas sobre su ajetreada vida noctura y conduce todo tipo de coches de alta gama en compañía de sus amigos.

Los barcos y el vino, dos de sus grandes pasiones - Instagram / @brendanfitzp

La cuenta de Instagram de Vacci es, en sí misma, un esquema visual de la buena vida. La ostentosa manera de disfrutar del empresario de moda llamó la atención de 10 millones de followers.

Su sempiterno bronceado baila a bordo de exuberantes yates, playas exóticas, mansiones sobrecargadas y hoteles de lujo. En más de una ocasión sorprendió a sus seguidores recitando a viejos poetas, pero los clásicos que más le gustan corren sobre cuatro ruedas. Le apasiona el mundo del motor, no importa éste se instale en un barco, en un avión o en una moto -en algunas fotos posa sobre una brillante Harley Davidson-.

Pero la típica escena del italiano no se desarrolla en tierra, sino en mar. A juzgar por sus instantáneas, pasa la mayor parte de su tiempo flotando sobre océanos de aguas cristalinas. Suele compartir el tiempo en sus yates con exuberantes amigas. Su desparpajo se ha ganado la fidelidad de seguidores de los cinco continentes.

Vacci, siempre como pez en el agua - Instagram / @gianlucavacci

Richard Branson, temerario aventurero

El fundador de Virgin Group es un hombre hecho a sí mismo con un patrimonio neto de 5.100 millones de dólares según Forbes. El británico tiene 2'4 millones de seguidores en Instagram.

Vive en Necker Island, su propia isla, un capricho valorado en 60 millones de euros. Llega a su costa a bordo de un espectacular barco, el Necker Belle. Una de sus atracciones favoritas es su «sumergible», una cabina que circula bajo el agua diseñada exclusivamente para él, no confundir con un submarino -también tiene uno-.

Este tipo de «juguetes» lo estimula sobremanera, una de las hazañas del empresario aventurero fue cruzar el canal de la mancha en su vehículo anfibio. En 1987 atravesó el océano Atlántico en globo aerostático, y en 1991 hizo lo mismo con el Pacífico.

Le encantan retos y, a juzgar por sus fotos, no parece temer a nada: una de sus hazañas más temerarias fue realizar un vuelo en el primer avión del mundo. Viajar es otra de sus grandes pasiones y así lo muestra a sus followers a través de sus fotos, donde constantemente se le ve realizando alguna actividad en cualquier parte del mundo. Sus fotos transmiten también su gusto por el deporte, especialmente por el tenis.

Las situaciones límite están muy bien, pero en casa domina el lujo - Instagram / @Richardbranson

Scott Disick, Lord Kardashian

En efecto, el exmarido de Kourtney Kardashian es Lord. Se compró el título por internet y organizó una estrambótica gala para celebrar su «nuevo estatus».

«Gano mucho dinero, soy muy capaz de mantenerme a mí mismo», respondió hace poco en una entrevista para la revista Haute Living. Suele ponerse a la defensiva cuando le preguntan a qué se dedica, por eso optó por aclararlo: Lord Disickcrea marcas. Luego tiende a «invertir lo que gana en vida nocturna».

Ahora protagoniza una serie de televisión «Estilos de vida de un señor», sin duda sus fotos de Instagram se ajustan al nombre del programa: coches deportivos, viajes, animales exóticos, complejos de lujo, jets privados, relojes y bienestar. Su avatar de Instagram se llama «letthelordbewithyou», un sobrenombre, como poco, irreverente.

Con su ex, Kourtney Kardashian - Instagram /

Mark-Francis Vandelli

El multimillonario hijo de Marzio Vandelli se ha convertido en una de las más glamurosas «celebs» de Inglaterra tras su paso por el reality Made in Chelsea.

De su padre hereda la elegancia italiana, siempre va a la última, impecable. Su vertiente rusa es igual de evidente: le gusta mostrar lo que tiene, su cuenta de Instagram es de lo más ostentosa.

En su descripción se confiesa: es hedonista. Lo confirma en sus fotos en las que el protagonista es él, que siempre posa rodeado de mujeres, vinos caros, parajes exóticos, hoteles de cinco estrellas y trajes de primeras marcas.

Vandelli, disfrutando de un día en el campo con sus amigas - Instagram / @markvandelli

Brian Cheskys, el lujo de lo sencillo

El co-fundador y CEO de Airbnb atesora a su corta edad una fortuna de 300.800 millones de euros. La idea que lo hizo rico nació de su propia necesidad y revolucionó el sector turístico.

Cheskys y sus compañeros de piso no llegaban a fin de mes, entonces decidieron alquilar su casa a los turistas para ganar un extra. Cuando se dieron cuenta de que los hoteles de la zona colgaban siempre el cartel de completo, crearon su propia página web: «Air, bed and breakfast», et voila.

En su cuenta de Instagram se le ve disfrutando de las más espectaculares y pintorescas viviendas, promocionando algunos eventos y disfrutando de placeres más sencillos como el sabor de un café, los besos de su novia o el cariño de su perro, Sir Richard Parker. Destaca entre los «billionaires» por disfrutar de un estilo de vida mucho más austero.

Disfrutón de bodega - Instagram / @bchesky

Carmelo Anthony

Al polémico jugador de baloncesto de la NBA le preocupa mucho su aspecto, por eso tiene un asesor de estilo que renueva su armario cada dos semanas. Le envía ropa y complementos al apartamento neoyorkino en el que la estrella vive de alquiler. Paga 24.000 euros al mes.

Los seis millones de seguidores en el Intagram de «Melo» son testigos de un sibaritismo de manual. Las instantáneas del deportista caricaturizan del tópico del lujo: puros, relojes, sombreros y ropa de marca.

Le gusta compartir instantáneas de partidos, también de tardes familiares con sus seres queridos. Las frases motivadoras son otra constante en su álbum de momentos, se intercalan con escenas de pesca, selfies en el gimnasio y fotos fumando puros en las que posa mirando al infinito.

Anthony, siempre impoluto - Instagram / @Carmeloanthony