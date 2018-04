¿Sabes cuándo y cuál fue la primera aparición del 3D en el cine?

Si piensas en la primera película en 3D que se proyectó en la historia, probablemente tu memoria no te remonte más atrás del año dos mil. Lo cierto es que esta tecnología se desarrolló desde mucho antes. Hace 65 años se proyectó la primera película hecha en tercera dimensión por un estudio cinematográfico.

La primera película del siglo XX

Se trata de Man in the Dark, un filme de cine negro de Columbia Pictures que se proyectó en el teatro Globe de Nueva York el 8 de abril de 1953. Aún con todo y la novedad en la época, resultó decepcionante. La culpa no es del argumento ni la historia en sí. Los espectadores sentían nauseas o dolores de cabeza al usar las gafas de cartón que les dieron para crear la ilusión óptica, según recoge Adrian Díaz, N+1.

Sin embargo, esta no fue la primera aparición del 3D en una película. La primera hecha íntegramente en 3D, pero no por un gran estudio cinematográfico, fue The Power of Love, en 1922. A Hollywood le tomó casi 31 años en adoptar esta revolucionaria tecnología a la pantalla grande.

Un visor del siglo XIX

Pero si crees que no podemos ir más atrás en el tiempo, espera un momento. Las apariciones del 3D vienen desde la primera mitad del siglo XIX. En 1838, Charles Whetastone hizo el primer visor estereoscópico basándose en unos estudios sobre la perspectiva de la época del Renacimiento.

Este visor tenía dos espejos separados por un cierto ángulo y contenía dos dibujos montados uno junto al otro. Al utilizar el visor lo que el sujeto observaba eran las imágenes fusionadas. De esta manera se ofrecía una sensación de profundidad: la primera experiencia en tercera dimensión.

La historia después de la decepción

Luego del fracaso de 1953, tuvieron que pasar otros 30 años más para que volviera la proyección en tres dimensiones. En los años 80s, con la llegada de las pantallas IMAX, se usó un nuevo método de grabar películas. Ahora se usaban cámaras que tenían dos lentes para representar cada ojo. La grabación quedaba almacenada en dos rollos de película por separado y luego se proyectaba de forma simultánea.

La tecnología 3D ahora está en su pico de desarrollo. En agosto del año pasado un grupo de científicos de la Universidad de Oxford inventó un nuevo método que permite la impresión tridimensional de tejidos vivos. Además, una investigación publicada en la revista Scientific Reports da cuenta del método desarrollado por científicos de la Universidad de Oxford para imprimir en 3D de células cultivadas en laboratorio, para formar estructuras vivas.