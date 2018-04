WhatsApp prepara una gran sorpresas para los amantes de las notas de voz

La aplicación de mensajería WhatsApp ha lanzado una nueva actualización de su versión beta en Android que agrega una mejora en el envío de notas de voz: la posibilidad de grabar un mensaje sin necesidad de mantener presionado el ícono del micrófono.

De acuerdo con el portal WABetainfo, basta con pulsar y deslizar el botón de grabación hacia arriba algunos segundos después de comenzar a hablar, según recoge RT

RT gadgetstouse "WhatsApp update: Locked recording, delete message after more than an hour, more https://t.co/qdzEw76KcK pic.twitter.com/1VEhecym6X"