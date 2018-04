Así podrás descargar vídeos de Facebook en tu Android

¿Con app o sin ella?

Existen dos formas para poder descargar vídeos de la red de Zuckerberg: mediante la ayuda de una aplicación o directamente desde un navegador sin necesidad de herramientas externas. Los beneficios de esta segunda opción son evidentes, puesto que se prescinde de la ayuda de intermediarios.

Además de simplificar el proceso, evitaremos llenar la memoria de nuestro dispositivo y posibles errores malintencionados, según recoge masmovil.

Utilizando el famoso navegador -y sin necesidad de utilizar su aplicación- se puede descargar contenido audiovisual directamente pulsando sobre el vídeo en cuestión.

Lo único que tenemos que hacer es acceder a nuestro perfil de Facebook a través de Google Chrome y buscar la pieza que queremos guardar. Después, solo hay que seleccionarlo, comenzar a reproducir y mantener los dedos sobre el vídeo durante unos segundos.

A continuación, aparecerá un mensaje indicando la opción de descarga. Para encontrarlo, solo hay que ir hasta la carpeta de descargas de nuestro móvil... et voilà.



Otras aplicaciones

Si encuentras alguna complicación a la hora de utilizar la vía anterior, también puedes recurrir a alguna de las opciones que se encuentran en Google Play.

En seguida se puede comprobar que hay un sinfín de apps para este fin. Entre ellas, las mejor valoradas por los usuarios son Video Downloader for Facebook, Descargar Vídeos de Facebook y My Video Downloader for Facebook. Ninguno de sus nombres deja mucho lugar a la imaginación, pero la elección es tuya.