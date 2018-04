Este hombre chino sin brazos ni piernas se gana la vida con su destreza en los videojuegos

Nació sin brazos ni piernas, pero eso no le ha impedido, a sus 32 años, ganarse la vida venciendo a todos en videojuegos y convertirse en una estrella de la comunidad de usuarios chinos aficionados a las transmisiones de Internet en directo, informa el portal China.org.cn.

A Yuan Lidong le llevó seis meses de esfuerzo y práctica dominar una computadora, a pesar de su significativa discapacidad. El truco, dice, fue aprender a desplazar un 'mouse' con la mejilla y a cliquear con la ayuda de un palillo que mueve con la boca, mientras permanece acostado de lado, según recoge RT.

