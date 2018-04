Las mejores apps para comprar ropa desde el móvil

Buy It

Buy It cuenta con un catálogo de alrededor de 80 marcas de moda entre las que se encuentran algunas muy populares como las del grupo Inditex, Mango, H&M, Hollister o el mismísimo Corte Inglés. Buy It actualiza constantemente sus catálogos y cuenta con un sistema de alarma que te avisa de las nuevas promociones de las marcas que previamente selecciones. ¡Descárgala para Android o iPhone y no te perderás ningún descuento en tus marcas preferidas!

Buy it



Snapette

Es una app de moda que a través de la geolocalización te permite encontrar las tiendas de moda más cercanas a ti, esto es una gran ventaja si eres de los que prefiere probarse la ropa antes de comprarla. Cuenta con más 750 marcas asociadas y te muestra en tu teléfono descuentos especiales y promociones en productos de firma. ¡Lleva siempre Snapette en tu Android!, según recoge masmovil.



Privalia

Privalia es, sin duda, una de las empresas con descuentos en marcas de moda exclusiva más conocidas. Al principio comenzó siendo una web, pero con el auge del uso del smartphone ha sabido adaptarse y ya puedes comprar en ella a través de sus prácticas apps para Android e iPhone. Durante periodos de tiempo limitados encontrarás ofertas en algunas marcas de lujo, como Bimba y Lola, Michael Kors y Prada. Además, al lado de cada artículo te indicará si quedan muchas existencias o si, por el contrario, hay pocas unidades.

Privalia



Net-à-porter

Es la app más popular y valorada entre los fans de las compras de moda de lujo online. En ella podrás adquirir prendas con descuentos de firmas de diseñador como Stella McCartney, Alexander McQueen, Jimmy Choo o Blamain. Además de los descuentos en piezas de grandes firmas, Net-à-porter ofrece prendas de colecciones exclusivas diseñadas para la venta en esta plataforma. Net-à-porter está disponible para Android e iOS y te permitirá tener en tu armario prendas únicas.