El Photoshop de Isabel Pantoja en la portada de Hola alcanza el esperpento

La mañana del miércoles ha estado protagonizada por la versión más choriza de Cristina Cifuentes pero también por la tonadillera ladrona, que ocupa la portada de Hola con una piel más blanqueada que los capitales por los que fue condenada a pena de cárcel. La diferencia es que mientras que una se llevaba en el bolso un par de botes de cremas anti-edad, la otra robó el dinero de todos los contribuyentes, según sentenció el Tribunal Supremo.

La ex presa Pantoja reaparece ejerciendo un nuevo papel, el de abuela feliz y juvenil, con motivo del bautizo de Carlota, la segunda hija de Kiko Rivera. Una Pantoja con sobredosis de photoshop y que no asistió a la ceremonia religiosa para preservar la exclusiva comprometida. Las dos niñas de Kiko Rivera posan a cara descubierta pero la revista pixela la cara de Alberto, el niño de Chabelita. ¿Por qué? ¿Será que este niño no entra en el paquete donde en esta ocasión sólo cobran Paquirrín, Irene y la abuela? La revista habla del beso y abrazo de Pantoja y Chabelita pero en las fotos esa reconciliación no aparece. ¿Se reservan para una próxima exclusiva, la de la boda de Isa y Alberto Isla con Kiko de padrino?, según recoge informalia.

Se confirmaron los rumores: la guapísima duquesa de Suárez, Alejandra Romero, se casó en Puerta de Hierro, lo más pijo y exclusivo de Madrid, sin que asistiera nadie de la familia de su abuelo Adolfo Suárez, el presidente de la Transición. Su hermano Fernando Romero Suárez fue la única representación de lo que fue una familia numerosa y unida rota por la disputa del ducado de Suárez que reclamaba para sí el hijo varón del presidente, aunque según las leyes de la democracia, el título debe ser para el primogénito, en este caso Marian Suárez, la madre de Alejandra. No hubo exclusiva aunque Hola, amiga de los Suárez de toda la vida, tuvo acceso a las imágenes que se publicaron en las redes sociales de los novios y acceso a detalles insólitos de la fiesta nupcial. Como que la novia y su padre cantaron a dúo Love, la canción de Michel Bublé y y que los recién casados bailaron al estilo Ginger Rogers y Fred Astaire. Eran las películas favoritas de Alejandra y su madre Amparo Illana, que enseñó aquellos bailes a su hija. Es la Moncloa secreta que nunca imaginamos. ¿Nos enteraremos algún día de si Rajoy baila muñeiras con Viri en las noches lluviosas de los sábados?.

