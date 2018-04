¿Sabes cómo proteger tus datos de WhatsApp?

Código de bloqueo

La mejor manera de evitar que alguien pueda robarnos mensajes del WhatsApp o de cualquier otra aplicación, es poniendo una contraseña para bloquear el teléfono cada vez que te alejas de él. En un descuido, alguien podría acceder a tu aplicación y robarte todos los datos para hackear tu cuenta. ¡Podrían incluso abrir una sesión de WhatsApp desde un ordenador y monitorizar todas tus conversaciones!

Así que no dejes pasar más tiempo y elige una buena contraseña para tu teléfono. Y recuerda, un código de 4 dígitos no es seguro, cualquier podría averiguarlo, así que utiliza mejor un patrón de desbloqueo o tu huella dactilar. ¡Ah! Y no te olvides de poner un temporizador para que el terminal se bloquee al minuto automáticamente, según recoge masmovil.



Contraseña para entrar en WhatsApp

La propia aplicación no cuenta con la opción de cerrar sesión, por lo que tu móvil está siempre conectado a WhatsApp. Una buena manera de evitar que cualquiera pueda acceder a tus conversaciones es instalar alguna aplicación de protección de arranque de la app por medio de una contraseña. Te dejamos algunas apps para hacerlo:

App Locker

LOCX: CerraduraControla tu perfil

Limita en las opciones de WhatsApp quién puede ver tu fotografía y tu mensaje de estado en WhatsApp.

Accede a Ajustes > Cuenta > privacidad y en los apartados ‘foto de perfil' y ‘estado', selecciona: mis contactos. De esta manera te aseguras que las personas que no te tienen en la agenda no podrán ver tu foto de perfil.

Actualiza la app

Es de vital importancia actualizar la app de WhatsApp, porque algunas versiones más antiguas son muy vulnerables, hasta el punto de que el atacante puede averiguar la información de tu dispositivo y la dirección IP dónde estás conectado. Sabemos que a veces da pereza, ¡pero es muy importante que tengas WhatsApp al día!